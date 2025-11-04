Alerta naranja por lluvias en el norte de Cáceres para este miércoles

El 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento, para que revisen bajadas de agua de los tejados, así como la acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su localidad.

A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos.

En casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. De igual modo, se le recomienda guardar objetos que puedan ser desplazados por el viento como toldos o tiestos. Además, evitar protegerse en muros, tapias o árboles.

Y en caso de circular por carreteras, hacerlo prestando especial atención a la hora de realizar adelantamientos, al pasar por túneles o viaductos. En caso de necesidad ponerse en contacto con el 112.