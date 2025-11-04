Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Extremadura

Alerta naranja por lluvias en el norte de Cáceres para este miércoles

Badajoz permanecerá en aviso amarillo

Día lluvioso en la plaza Mayor de Cáceres durante el mes de octubre.

Día lluvioso en la plaza Mayor de Cáceres durante el mes de octubre. / Carlos Gil

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha ampliado la alerta naranja por lluvias en el norte de Cáceres, desde las 10.00 horas a las 22.00 horas del miércoles, 5 de noviembre.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en el norte de Cáceres se pueden producir precipitaciones acumuladas de 30 litros por metro cuadrado en una hora. Además, el Centro de Atención a Urgencias y Emergencias mantiene el aviso amarillo en las Vegas del Guadiana, Barros y Serena, y la Siberia Extremeña, en la provincia de Badajoz; y por tormentas en la toda la región.

Imagen con la previsión de la Aemet para este miércoles.

Imagen con la previsión de la Aemet para este miércoles. / Aemet

Recomendaciones del 112

El 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento, para que revisen bajadas de agua de los tejados, así como la acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su localidad.

A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos.

En casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. De igual modo, se le recomienda guardar objetos que puedan ser desplazados por el viento como toldos o tiestos. Además, evitar protegerse en muros, tapias o árboles.

Y en caso de circular por carreteras, hacerlo prestando especial atención a la hora de realizar adelantamientos, al pasar por túneles o viaductos. En caso de necesidad ponerse en contacto con el 112.

