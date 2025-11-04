El paro en Extremadura sube en 443 personas y la afiliación a la Seguridad Social baja en 885 en octubre

El paro aumentó en octubre en Extremadura en 443 personas respecto al mes anterior (0,68 por ciento) y sitúa en 65.620 los desempleados, mientras que la afiliación a la Seguridad Social desciende en 885 personas (0,81%) y deja en 421.333 los afiliados, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En comparación con octubre de 2024, actualmente hay 7.147 personas desempleadas menos (9,82 por ciento) y 5.957 afiliados más a la Seguridad Social (1,43 por ciento).

Por provincias, el paro subió en 365 personas en Badajoz, con 43.324 desempleados, que son 4.742 desempleados menos que en 2024, y 78 en Cáceres, que deja 22.296 parados, 2.405 menos.

Del total de desempleados registrados en octubre en Extremadura, 23.082 son hombres y 42.538 mujeres, de los que 2.496 y 2.796 respectivamente son menores de 25 años.

Por sectores, el desempleo se incrementó sobre todos los sectores, especialmente en Servicios, con 232 parados más, menos en Construcción (-74) y Sin Empleo Anterior (-32), mientras que en Agricultura subió en 172 personas y 165 en Industria.

En lo que respecta a las contrataciones, el mes pasado se firmaron 41.113 contratos, 1.713 más que en septiembre, lo que supone un aumento del 4,35 por ciento, y 5.361 más en tasa interanual, un incremento del 14,99 por ciento.

Del total de contratos suscritos, 28.213 fueron temporales y 12.900 indefinidos.

Afiliación a la Seguridad Social

Por su parte, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Extremadura cerró el mes de octubre con 421.333 afiliados, 885 menos que el mes anterior, y5.957 más que en el mismo mes de 2024.

Del total de afiliados en la comunidad autónoma, 340.036 cotizaban al Régimen General y, de ellos, 48.267 pertenecían al Régimen Especial Agrario y 3.877 al del Hogar. Además, se contabilizaron 81.297 autónomos.

Por provincias, la afiliación bajó en Badajoz en 1.643 cotizantes en comparativa mensual, aunque hay 4.321 más que hace un año, para un total de 267.385 afiliados, mientras que en Cáceres la afiliación subió en 758 personas y cuenta con 153.948 afiliados, que son 1.636 más que hace un año.

A nivel nacional

A nivel nacional, el empleo avanzó en octubre, con 141.926 afiliados más de media a la Seguridad Social, gracias al tirón de la educación, mientras que el paro registrado subió en 22.101 personas, por debajo de la media para este mes, pero superando los 2,4 millones.

El segundo mejor de la serie para este mes, deja el total en 21,84 millones de afiliados, cerca del récord de verano de 21,86 millones.

En cuanto al paro, la subida de octubre sitúa el total de parados registrados en 2,44 millones, que suponen, no obstante, la cifra más baja para este mes desde 2007, según ha destacado el Ministerio de Trabajo.

En el último año, la Seguridad Social ha sumado más de medio millón de trabajadores (507.078), mientras que el paro se ha reducido en 158.288 personas.