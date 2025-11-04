Cae un grupo criminal que estrellaba coches contra escaparates de tiendas para robar en Extremadura

La Guardia Civil ha desarticulado una banda criminal de aluniceros tras perpetrar robos en Extremadura y Andalucía. Con la participación de la Policía Nacional, ha desplegado una operación en el Polígono Sur de Sevilla y otros municipios de la provincia para investigar a esta organización, acusada también de apropiación indebidida de vehículos y falsedad documental.

Por el momento, hay cinco detenidos, si bien dicho dispositivo se encuentra abierto, por lo que no se descartan más detenciones.

Así lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, que pide cautela al respecto "y esperar a los resultados finales de la misma". A la banda desmantelada se le atribuyen más de 20 robos entre ambas comunidades autónomas. En estos momentos se están practicando diversas entradas y registros en la capital y en localidades de la provincia andaluza.

Toscano ha remarcado que esta actuación forma parte del compromiso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del Gobierno de España en su lucha contra la criminalidad, contra cualquier tipo de criminalidad y en defensa de la seguridad de los ciudadanos, independientemente del barrio y del municipio en el que residan.

¿Qués es el alunizaje?

El alunizaje es una técnica de robo que consiste en estrellar un vehículo (generalmente robado y de alta potencia) contra el escaparate, la entrada o la "luna" (cristal grande) de un establecimiento comercial para romperla y acceder rápidamente al interior del local para sustraer bienes de valor (joyas, productos tecnológicos, ropa de lujo, etc.).