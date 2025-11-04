El Cefot, la gran escuela de tropa del Ejército de Tierra de Cáceres por la que pasaron Felipe González y Finito de Córdoba

1.600 alumnos del ciclo de invierno se incorporaron este lunes al Cefot de Cáceres para relevar a los mil militares que ya se han incorporado a sus unidades. permanecerán en la base los meses de invierno y jurarán bandera en enero. En esta ocasión, el número de mujeres es mayor que en otros ciclos y supera ya el 10% hasta las 208. Extremeños son un centenar y cacereños, quince. Todos se formarán en la disciplina militar hasta la primavera, que será cuando se incorporen a sus unidades de destino.

En las afueras de Cáceres, entre encinares y dehesas, se levanta el Centro de Formación de Tropa nº 1 (CEFOT 1), una de las instalaciones más emblemáticas del Ejército de Tierra y el principal referente en la formación de soldados profesionales en España.

Ubicado en el acuartelamiento de Santa Ana, el centro acoge cada año a más de un millar de aspirantes que, tras superar un exigente proceso de selección, inician aquí su instrucción militar básica. Durante seis intensos meses, los alumnos se preparan para ingresar en las distintas unidades del Ejército, combinando entrenamiento físico, formación en valores, instrucción técnica y vida en comunidad.

Un espacio con historia

El acuartelamiento de Santa Ana cuenta con una amplia tradición militar. Su origen se remonta a mediados del siglo XX, cuando fue construido como campo de maniobras y escuela de instrucción. En 1992, con la reorganización del Ejército, el recinto se transformó en el actual Centro de Formación de Tropa nº 1, que desde entonces ha instruido a decenas de miles de soldados procedentes de toda España.

En su interior se extiende una auténtica ciudad militar, con dormitorios, aulas, talleres, polvorines, campos de tiro, zonas deportivas, pista de obstáculos, comedor, enfermería y capilla, además de amplias zonas verdes. Las dimensiones del recinto, que superan las 600 hectáreas, permiten desarrollar maniobras y simulacros de gran escala.

El plan formativo del Cefot se divide en dos fases: la formación militar general, centrada en disciplina, normativa y adiestramiento básico; y la formación específica, donde los futuros soldados se preparan en áreas concretas como logística, transmisiones, infantería, sanidad o mantenimiento.

La instrucción no se limita al aspecto físico. Los alumnos reciben también contenidos sobre derechos y deberes, primeros auxilios, igualdad, respeto institucional, liderazgo y trabajo en equipo. La meta, según sus mandos, es formar "soldados preparados técnica y humanamente para servir con orgullo a España".

La presencia del Cefot tiene un impacto notable en la economía local. Su actividad genera empleo directo e indirecto, atrae a centenares de familias y refuerza la relación entre el Ejército y la sociedad civil cacereña. Las visitas institucionales y los actos públicos —como las juras de bandera o las ceremonias de entrega de despachos— congregan a numerosos asistentes y refuerzan el vínculo con la ciudad.

Infraestructuras en renovación

En los últimos años, el Ministerio de Defensa ha impulsado un plan de modernización de las instalaciones, con mejoras en climatización, zonas de descanso, cocina, gimnasio y red eléctrica. Además, se ha apostado por una formación más adaptada a los retos del siglo XXI, con énfasis en idiomas, competencias digitales y nuevas tecnologías aplicadas a la defensa.

Junto al Cefot número 2 ubicado en Camposoto (San Fernando, Cádiz), el centro de Cáceres constituye una de las dos grandes escuelas de tropa del Ejército español. Su papel formativo es esencial para garantizar el relevo generacional y la profesionalización de las Fuerzas Armadas.

Quienes pasan por sus aulas no solo adquieren conocimientos técnicos o tácticos, sino que también incorporan valores que forman parte del ADN militar: disciplina, compañerismo, sacrificio y servicio a la sociedad.

En palabras de uno de sus instructores, “el Cefot no es solo un centro de formación, es el lugar donde muchos jóvenes descubren su vocación y aprenden que servir a España es una forma de vida”. Tanto es así que ha formado a miles de personas, entre ellas a Felipe González, expresidente del Gobierno de España, que pasó por el Centro de Formación de Tropa de Cáceres, entonces Centro de Instrucción de Reclutas. Por el famoso CIR se dejó caer el que fue dirigente del Partido Socialista Obrero Español. González se suma a los muchos rostros conocidos que pasaron por la conocida por todos como Base Militar Santa Ana. Fue en 1965 cuando Felipe estuvo cuatro meses como alférez en Cáceres. Años después se hizo popular su frase: «¡Dices tú de mili... para mili la que hice yo en Cáceres!».

El hoy Cefot suma a un grupo de figuras destacadas como el futbolista del Real Madrid, Ricardo Gallego, el empresario Pepe Barroso, una de las marcas de moda que causó tendencia en España (Don Algodón), el matador de toros Finito de Córdoba, el olímpico Juan Carlos Holgado o el sobrino del rey emérito Juan Carlos, Alfonso Zurita, que fue arrestado una semana antes de su jura de bandera, en 1996 y pasó su último fin de semana como recluta en el calabozo. Un año antes de que desfilara por Santa Ana, su primo, el Rey Felipe VI, había presidido en el CIR su primera jura de bandera.