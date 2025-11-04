Una nueva transferencia de 7 millones garantizará la cobertura total de los gastos de personal en la Uex

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado este martes un aumento de 7,4 millones de euros en la transferencia global destinada a la Universidad de Extremadura (UEx) para el ejercicio 2025, que tras este incremento contará con una financiación total de 136 millones de euros. "Por primera vez se garantiza la cobertura total de los gastos de personal de la UEx", ha destacado la consejera portavoz, Elena Manzano.

Los gastos de personal en la Uex ascienden a 125,5 millones de euros. Según Manzano, hasta ahora esta cobertura no se cubría en su totalidad con los presupuestos autonómicos, lo que había generado tensiones financieras en la universidad.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, informa de los acuerdos del Consejo de Gobierno / JUNTA DE EXTREMADURA

Estabilidad financiera

"Cubrir el capítulo 1 es el mayor gasto que tiene la Universidad de Extremadura y no se cubría en su totalidad con presupuestos anteriores. Ahora sí llegamos a esa cobertura", ha destacado Manzano tras recordar que también se han abonado ya los 14 millones de euros que la Uex había dejado de percibir desde 2019 por la bonificación de las tasas de matrícula.

El objetivo de esta ampliación presupuestaria, indica el Ejecutivo, es garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los costes de personal hasta el cierre del ejercicio 2025 y reforzar la estabilidad financiera de la universidad pública extremeña.

Becas para la Retención del Talento

El Consejo de Gobierno ha autorizado también este martes la concesión de una subvención directa de 3,1 millones de euros a la Uex para la ejecución del Programa de Becas para la Retención del Talento, cuyo objetivo es evitar la fuga de jóvenes cualificados y favorecer su integración en proyectos de innovación y desarrollo dentro de la comunidad.

El programa tiene como objetivo fomentar la retención del talento joven y facilitar la inserción laboral de titulados universitarios a través de becas en prácticas destinadas a trabajos de investigación, innovación y transferencia hacia el sector productivo.

La UEx gestionará las convocatorias y conformará una bolsa de candidatos con las personas jóvenes tituladas que cumplan los requisitos. Las empresas y entidades registradas en la plataforma de prácticas y empleo de la universidad podrán acceder a este listado para ofrecer estancias formativas, fortaleciendo así el vínculo entre el ámbito académico y el tejido productivo regional.