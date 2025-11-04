Junta de Extremadura
Formación gratuita en tecnología SAP: abierto el plazo en Extremadura
Una iniciativa gratuita promovida por la Junta de Extremadura promovida para capacitar a desempleados se desarrollará desde este mes de noviembre y hasta 2027
Lucía Suárez
Abierto el plazo de inscripción para el Programa de Formación y Certificación en Tecnología SAP para la Transformación Digital y la Empleabilidad en Extremadura, una iniciativa gratuita impulsada por la Junta de Extremadura y gestionada por Mainjobs Internacional Educativa y Tecnológica.
El objetivo de este programa es formar a personas desempleadas, mejorar la competitividad de las empresas y potenciar las competencias digitales de la población activa en la región, respondiendo a la creciente necesidad de profesionales especializados en tecnología SAP.
Gracias a esta formación, 490 residentes en Extremadura podrán obtener acreditaciones oficiales en diferentes perfiles relacionados con SAP. Además, se incluye un plan de recertificación en la nube dirigido a 150 profesionales que ya cuentan con certificaciones previas.
Las actividades formativas se desarrollarán desde noviembre de este año hasta 2027, combinando la modalidad presencial y en streaming desde los centros de Badajoz, Mérida, Don Benito, Cáceres y Plasencia.
El programa está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, dentro del Programa Operativo 2021-2027, y ofrecerá a los participantes licencias oficiales de SAP Learning Hub y SAP Enable Now, además del acceso gratuito a los exámenes de certificación.
