Gallardo acepta debatir en RTVE y reta a los partidos a un cara a cara también en Canal Extremadura

Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, ha anunciado esta tarde en Puebla de la Calzada que acepta la propuesta de RTVE para celebrar un debate electoral con motivo de los comicios autonómicos del próximo 21 de diciembre.

El canal público ha invitado a participar a los candidatos de las cuatro formaciones con representación parlamentaria, y el PSOE ha confirmado ya su participación.

Un debate en la recta final de campaña

Gallardo ha explicado que su partido ha trasladado a RTVE la propuesta de que el debate tenga lugar durante la última semana de campaña electoral, con el fin de que la ciudadanía pueda “contrastar los diferentes proyectos políticos antes de acudir a las urnas”.

Además, el PSOE de Extremadura ha planteado la celebración de un segundo debate en Canal Extremadura, siguiendo la tradición de anteriores procesos electorales. El objetivo, según el candidato, es garantizar la máxima pluralidad y transparencia informativa.

“Una campaña atípica y compleja”

En declaraciones a los medios, Gallardo ha señalado que esta será “una campaña atípica y compleja”, marcada por las fechas casi invernales, la cercanía de la Navidad y el puente de la Constitución e Inmaculada. “Por ello, los debates televisivos serán imprescindibles para facilitar el seguimiento y la participación ciudadana”, ha subrayado.

Dos modelos de región

El dirigente socialista ha defendido que estos espacios son “la mejor herramienta para confrontar modelos de región”. A su juicio, los extremeños deberán elegir entre “el modelo de la derecha de Guardiola, que ha deteriorado los servicios públicos y gobernado para una minoría de privilegiados”, y “el modelo socialista, centrado en la defensa de la sanidad, la educación, los servicios públicos y los derechos de la mayoría social de Extremadura”.

Por último, Gallardo ha expresado su deseo de que el resto de formaciones políticas acepten la propuesta de debates, contribuyendo así a que la campaña sea “transparente, limpia y participativa, en beneficio de la ciudadanía extremeña”.

Este miércoles, con Sánchez en Mérida

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañará a Miguel Ángel Gallardo este miércoles, 5 de noviembre en Mérida, en el primer gran acto de precampaña de los socialistas tras el anuncio de elecciones anticipadas el 21 de diciembre. El encuentro se celebrará a las 19.00 horas en el Hotel Las Lomas.

En una carta remitida a los militantes, Gallardo ha apelado a la movilización de la militancia de cara a las elecciones autonómicas porque "cada conversación, cada puerta que toquemos, cada gesto cuenta", y ha hecho un llamamiento "a salir con orgullo y con fuerza".