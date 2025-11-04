"Hablar de terrorismo no es buscar revancha": expertos y periodistas reflexionan en las aulas extremeñas sobre la radicalización y la historia de ETA

Parece que ha pasado una eternidad desde aquel 7 de junio de 1968, cuando el guardia civil José Pardines Arcay murió en un tiroteo a manos de un miembro de ETA. Fue la primera víctima mortal de la organización terrorista, cuyo autor fue abatido posteriormente durante una persecución, un suceso que desató la venganza de la banda, que justificó sus crímenes como una "sentencia del pueblo". Más de medio siglo después, el terrorismo sigue siendo una lacra que golpeó a muchos extremeños. Muchas víctimas aún pueden contar lo que vivieron, como José María González, natural de Montehermoso, ex guardia civil que sufrió un atentado terrorista tras ser destinado, con carácter forzoso, al País Vasco.

También es el caso del periodista Gorka Landaburu, que el 15 de mayo de 2001 recibió en su domicilio de Zarauz (Guipúzcoa) un paquete bomba con 150 gramos de dinamita. La explosión le causó graves heridas en el rostro y el abdomen, además de la amputación de varias falanges. Sin embargo, aunque los jóvenes son conscientes de la historia reciente —tanto en España como a nivel internacional—, en muchos casos desconocen los nombres de las víctimas.

Expertos, docentes y periodistas para educar en prevención

Para evitar que su memoria caiga en el olvido, Extremadura acoge distintas iniciativas de reconocimiento y sensibilización. Una de ellas tendrá lugar este viernes en la Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres, donde se celebrarán las XVII Jornadas de la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo (ASEXVITE).

El encuentro reunirá a expertos, docentes y periodistas para reflexionar sobre los efectos de la violencia terrorista y la importancia de la educación en la prevención de la radicalización y el extremismo violento, así como sobre el papel de las nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad. "Hemos ido recorriendo municipios tanto de la provincia de Cáceres como de Badajoz, porque en muchos pueblos extremeños hay víctimas, y la idea es acercarnos a la gente. Llevamos la memoria y el reconocimiento de algo que estaba muy perdido en Extremadura y lo estamos recuperando. Creo que era algo difícil, pero llevamos años con ello", señala el presidente de Asexvite, José María Antón.

Características del terrorismo yihadista

El acto de apertura comenzará a las 09.30 horas, seguido de la intervención de los ponentes principales. Miguel Ángel Ballesteros Martín, exdirector del Departamento de Seguridad Nacional, comenzará con la conferencia titulada 'El terrorismo yihadista y la importancia de la educación para afrontarlo'. Ballesteros, indica Antón, se centrará en cómo actuar y detectarlo, qué hacer ante ciertos comportamientos y hablará de las características de las personas radicalizadas, de cómo se manifiestan, de los signos de alarma que pueden indicar la aparición de la violencia o el fanatismo.

"Tratamos de llegar a los jóvenes a través de personas influyentes y, sobre todo, con conocimiento. Nuestro objetivo es hablar de la verdad y de la violencia, pero desde el ánimo de que no vuelva a ocurrir. Como decimos siempre las víctimas del terrorismo: hablar de violencia no es buscar revancha, nunca lo fue", explica Antón.

Presencia del periodista Gorka Landaburu

Las jornadas continuarán con la intervención de J. Daniel Oliva Martínez, profesor titular de Derecho Internacional Público y coordinador académico del Máster en Acción Solidaria Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid. Su ponencia abordará la interpretación de los actos de violencia terrorista y la prevención mediante educación en valores.

El programa se cerrará a las 12.00 horas con la participación del periodista Gorka Landaburu Illarramendi, víctima de un atentado con carta bomba de ETA en 2001. Director del semanario Cambio 16 y vicepresidente del consejo editorial de Aldaketa Hamasei, ofrecerá la charla 'Terrorismo nacionalista: qué supuso y cómo se prevé el futuro sin ello', en la que reflexionará sobre las consecuencias del terrorismo en Euskadi y los avances sociales en las dos últimas décadas.

"Gorka es un periodista ejemplar y explicará cómo se vivía el terrorismo en el País Vasco, porque aunque ya no haya violencia todavía existen lazos con personas que estuvieron involucradas o que, por miedo, guardaron silencio en su momento. No porque apoyaran el terrorismo, sino por miedo. Ahora ya no es así. La situación ha cambiado mucho, afortunadamente", recuerda Antón.