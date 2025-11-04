La Junta ultima las obras para asegurar el agua potable tras el incendio de Jarilla

Las obras de emergencia para garantizar el abastecimiento de agua potable a Jerte, Cabezuela del Valle y Casas del Monte tras el incendio de Jarilla están casi finalizadas. El Consejo de Gobierno de la Junta ha analizado este martes el grado de ejecución de los trabajos, que buscan asegurar el suministro a unos 4.000 vecinos que han sufrido en primera línea las consecuencias del fuego. «Ya están prácticamente terminadas», destacó la consejera portavoz, Elena Manzano, a falta de concluir en los próximos días una actualización que se va a desarrollar en Cabezuela del Valle.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, informa de los acuerdos del Consejo de Gobierno / JUNTA DE EXTREMADURA

Contratos de emergencia

La prioridad del Ejecutivo autonómico es garantizar el suministro de agua potable en todos los municipios afectados por los incendios, especialmente en los valles del Jerte y del Ambroz, «donde los sistemas de abastecimiento son más vulnerables al arrastre de cenizas y sedimentos». Con ese fin, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible declaró seis contratos de emergencia (tres de obra y tres de asistencia técnica)para ejecutar actuaciones inmediatas en las localidades de Cabezuela del Valle, Jerte y Casas del Monte, con una inversión total de 512.000 euros.

Estas obras permitirán conducir el agua con nuevas tuberías desde fuentes no contaminadas hacia los depósitos municipales y cerrar temporalmente las captaciones cuando se produzcan lluvias intensas, evitando así la entrada de cenizas o metales pesados en los sistemas de consumo. Afortunadamente, los sistemas de abastecimiento están funcionando con normalidad y el agua ha mantenido su calidad.

Mejora del abastecimiento

Por otra parte, el Consejo de Gobierno también autorizó ayer la firma de un convenio de colaboración con varias entidades para la mejora del abastecimiento a Cabezuela del Valle y Pasarón de la Vera, localidades con altas demandas de agua estacional y potencial turístico para las que sus actuales sistemas no están preparados. El convenio será suscrito por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), el Consorcio Medioambiental de Aguas de la Provincia de Cáceres (Masmedio) y los dos ayuntamientos afectados.

Según explicó Manzano, actualmente las poblaciones de Cabezuela del Valle y Pasarón de la Vera presentan «importantes carencias» para atender las necesidades de abastecimiento durante la época estival y en otras épocas del año con altas demandas, como consecuencia de su elevado potencial turístico. «Con este convenio se intenta dar solución a las mismas», indica. El importe global de la inversión a 9,3 millones de euros, con un porcentaje de financiación del 70 por ciento con cargo a fondos estructurales Feder.

En cada uno de los municipios se procederá a la construcción de nuevas captaciones de aguas en los arroyos o gargantas próximos a los núcleos poblacionales y su almacenamiento en balsas de regulación para satisfacer las demandas estivales mediante la conducción de los recursos almacenados en las balsas a los respectivos depósitos municipales.