Los líderes nacionales hacen cola en la precampaña extremeña: Belarra visitará la Feria de Apicultura de Las Hurdes

Si el líder de Vox, Santiago Abascal, abrió la precampaña a las elecciones extremeñas el pasado lunes, con un baño de masa en Plasencia y Cáceres; este miércoles el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, arropará a su candidato, Miguel Ángel Gallardo, en Mérida (19.00 horas en el Hotel Las Lomas); y Podemos acaba de anunciar que Ione Belarra, secretaria general de Podemos, hará lo propio acompañando a Irene de Miguel a la XI Feria Internacional de Apicultura y Turismo de Las Hurdes, que se celebra en el municipio de Caminomorisco.

Apoyo al sector primario y turístico hurdano

La exministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y actual diputada en el Congreso, apoyará durante unas horas a la actual portavoz de Unidas por Extremadura, que de nuevo acudirá a la feria hurdana el próximo sábado para mostrar su apoyo al sector primario y al turístico, "dos de los motores económicos de una comarca que ha sufrido uno de los incendios forestales más importantes de este verano, con 3.000 hectáreas calcinadas", recuerda Unidas por Extremadura a través de un comunicado.

Primera visita de Belarra a Las Hurdes

Belarra ha acudido en distintas ocasiones a la región. De hecho, ha estado en Badajoz, Cáceres, Mérida o Plasencia. Pero se trata de la primera visita de la dirigente nacional a Las Hurdes, una comarca "muy afectada por la despoblación", que aspira a ser declarada Paisaje Natural de la Unesco, "con actividades que las instituciones públicas tienen que proteger", como el olivar tradicional de montaña o la apicultura, para poder fijar población, según indica el partido.