Nueva jornada de lluvia y tormentas en Extremadura: se activa la alerta en Badajoz y Cáceres

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activa este miércoles, desde las 10.00 hasta las 22.00 horas, la alerta amarilla (riesgo moderado) por lluvias en la provincia de Cáceres; y en las Vegas del Guadiana, Barros y Serena, y La Siberia extremeña, en la provincia de Badajoz; y por tormentas en la toda la región.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet, la precipitación acumulada en una hora en las Vegas del Guadiana, Barros y Serena, y sur de Badajoz alcanzará los 20 litros por metro cuadrado, mientras que en la zona pacense de La Siberia extremeña y en la provincia de Cáceres la acumulación será de 15 litros por metro cuadrado.

Tormentas

Con respecto a la alerta amarilla por tormentas, el 112 Extremadura ha especificado que existe la posibilidad de que puedan producirse episodios de intensidad superior de forma puntual, y no se descartan rachas de vientos fuertes o muy fuertes y granizo.

Por todo ello, Emergencias recomienda a los ayuntamientos que mantengan en situación de alerta Protección Civil, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de sus municipios, para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

Por su parte, a la ciudadanía se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra; no atravesar carreteras inundadas, no estaciones en cauces secos ni en las orillas de los ríos; y mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. Asimismo, en caso de emergencia contactar con el 112 Extremadura.