Nueva alianza de cara a las elecciones extremeñas: UED y Soberanía y Trabajo unen filas "por los más desfavorecidos"

Los partidos Una Extremadura Digna (UED) y Soberanía y Trabajo (SyT) han presentado ante la Junta Electoral de Mérida el registro oficial de su coalición electoral, con el objetivo de concurrir juntos a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre en Extremadura.

Esta alianza nace con la voluntad de ofrecer «una alternativa política sólida, social y comprometida con la justicia territorial y los derechos de la ciudadanía extremeña», sumando esfuerzos para fortalecer «una voz común en defensa de los intereses de la clase trabajadora y los más desfavorecidos de la región», afirman.

Tras la votación interna de los partidos, el número uno por la provincia de Badajoz será Juan Viera, mientras que por la provincia de Cáceres encabezará la lista Óscar Pérez. En una segunda vuelta de la votación conjunta, Juan Viera ha resultado elegido como aspirante a la Presidencia de la Junta de Extremadura.

La vivienda: primera reivindicación

En su primera reivindicación conjunta de la actual precampaña, la coalición ha denunciado la "grave situación" que atraviesan "numerosas familias extremeñas con problemas habitacionales".

Viera ha señalado que el Gobierno del Partido Popular “no está ofreciendo soluciones reales ni eficaces” ante una problemática que está dejando a muchas familias “al borde de la exclusión social y sin un techo digno donde vivir”.

La práctica de la Consejería de Vivienda de Extremadura, afirma la coalición, "no puede ser echar a un pobre provocando preocupaciones innecesarias para meter en la vivienda a otro pobre". Las autoridades políticas tienen que tener "la suficiente sensibilidad y buscar alternativas habitacionales urgentes que eviten que las personas se queden y vivan en la calle", aducen UED y SyT.

Un "fracaso colectivo"

"Es un drama humano y un fracaso colectivo como sociedad que sigan produciéndose estas situaciones en pleno siglo XXI. Ninguna familia debería enfrentarse al miedo de perder su hogar por falta de apoyo institucional”, ha declarado Juan Viera.

Desde Una Extremadura Digna y Soberanía y Trabajo se comprometen a la puesta en marcha de "medidas efectivas de protección habitacional, el refuerzo del parque público de vivienda y un plan de emergencia social que garantice el derecho constitucional a una vivienda digna para todos los extremeños".