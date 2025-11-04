La Real Audiencia de Extremadura, premio "Francisco González Zurrón" 2025

La Real Audiencia de Extremadura ha sido galardonada con el “premio Francisco Gonzalez Zurrón” 2025 instituido por el Club Senior de Extremadura para distinguir aquellas actividades profesionales o corporativas que más hayan favorecido el espíritu y la cohesión regional de los extremeños. El Premio, creado en memoria de quien fue uno de los fundadores del Club Senior, ha sido otorgado por un jurado integrado por representantes de instituciones representativas de la sociedad civil extremeña.

Tras una amplia deliberación el jurado ha valorado que la Real Audiencia de Extremadura, de cuya creación se ha conmemorado recientemente su 235 aniversario, fue la primera entidad que reconoció a Extremadura como ámbito territorial dotado de personalidad administrativa propia y singular. El establecimiento de la Real Audiencia de Extremadura en 1790 significó no solo una mayor eficacia en la impartición de justicia, sino que además creó un amplio repertorio estadístico y documental sobre la realidad de la región. Los Interrogatorios de la Real Audiencia de Extremadura, a los que respondieron párrocos, justicias, ayuntamientos y particulares, agrupados en 11 volúmenes, conforman un extraordinario retrato de la realidad socioeconómica de la región en un tiempo crucial de la historia de España. La Real Audiencia no sólo contribuyó a la modernización de Extremadura en todos los ámbitos de la Administración; también favoreció el desarrollo económico, social y cultural de la región, sentando las bases de una estructura institucional que reforzó la identidad y la cohesión del territorio. La Real Audiencia de Extremadura se erige, así, en un hito fundamental en la configuración de la Extremadura contemporánea.

El objetivo del Club Sénior con la creación del “premio Francisco Gonzalez Zurrón” es el fomento del espíritu regional, el progreso y el desarrollo de los extremeños, independientemente de su adscripción ideológica o social. El pasado año, en su primera edición, el Premio “FGZ” fue otorgado a la Institución “Santa Ana” de Almendralejo y entregado en Badajoz en presencia de un numeroso grupo de personalidades.

El jurado, presidido por el titular del Club Sénior de Extremadura, Cecilio Venegas Fito, ha estado integrado, además, por Juan José Montes González, presidente de la Asociación de la Prensa de Badajoz; Javier Álvarez Amaro, presidente del Colegio de Periodistas de Cáceres; Sixto Sánchez-Lauro, secretario general de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura; Manuel Pecellín Lancharro, académico numerario de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes; Agustín Muñoz Sanz, presidente de la Academia de Medicina de Extremadura; María Ángeles López Lax, presidenta del Ateneo de Cáceres; y Carlos Zamora López, presidente de la Asociación de Fundaciones de Extremadura. Actuó como secretario José Julián Barriga Bravo, presidente de honor del Club Sénior de Extremadura.

La entrega se celebrará el próximo 4 de diciembre en Cáceres en un acto solemne en el que estarán presentes representantes de las instituciones y de sociedad civil de la Comunidad.