Una rotura de tubería afecta a la circulación del tren Mérida-Madrid

El suceso ha ocurrido entre Humanes e Illescas

Vídeo | Una rotura de tubería afecta a la circulación del tren Badajoz-Madrid

Vídeo | Una rotura de tubería afecta a la circulación del tren Badajoz-Madrid

Una rotura de tubería entre Humanes e Illescas ha provocado retrasos en el tren Badajoz-Madrid. Según ha informado Renfe., esta tarde se ha interrumpido la circulación entre ambas localidades después de que los bomberos alertaran sobre la incidencia de la tubería de agua, que produjo corrimiento de tierras afectando a la infraestructura.

Como consecuencia de lo ocurrido, ajeno a Renfe, dos trenes que pasan por Extremadura circulan con demora. Son el Media Distancia Atocha-Cercanías, con salida a las 14.50 horas y llegada a Mérida a las 19.10 y el sentido contrario, con salida de la capital extremeña a las 13:13 y llegada a Atocha a las 17.33.

Una vez reestablecida la circulación, los trenes han continuado su trayecto con normalidad.

