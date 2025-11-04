El talento extremeño triunfa en La Revuelta: Guillermo Gracia, el nadador que conquista podios y emociona al público

El programa presentado por David Broncano vivió una noche muy especial con la visita de Guillermo Gracia Núñez, joven cacereño de 21 años. El nadador, con síndrome de Down, ya es 27 veces campeón del mundo y diez veces plusmarquista mundial de natación adaptada, dominando todos los estilos.

Broncano presentaba al deportista como “el muchacho es un fenómeno de la natación”, tras una entrada estelar por el tobogán del programa que sorprendió al propio presentador. Al conocer su lugar de procedencia, Cáceres, el humorista no dudó en bromear: “Viniendo desde Cáceres podrías haber tardado menos nadando que en tren”.

El cacereño sorprendió a Broncano con un regalo muy especial: una camiseta en la que se leía su lema personal, “Mi capacidad es mayor que mi discapacidad”. También repartió camisetas entre el público, causando euforia entre los asistentes. Desde La Revuelta quisieron corresponderle con varios obsequios, entre ellos un bañador con el logotipo del programa.

Una vida llena de logros

En un repaso por su trayectoria profesional, Guillermo recordó que se sumergió por primera vez en una piscina con solo tres meses de vida, por pura estimulación. “La cosa se nos fue un poco de las manos”, bromeó entre risas su madre, Lorena. El nadador añadió que ganó su primer campeonato de España a los 13 años y, tan solo un año después, el campeonato de Europa. Broncano se mostró sorprendido ante su humildad: “Es un chico muy humilde, tengo aquí los resultados de sus campeonatos y el de Europa lo ganó quince veces, pero solo dice que los resultados son ‘muy buenos’”.

“Con 15 años fui a mi primer campeonato del mundo, en Brisbane, Australia”, recordaba el deportista, donde los resultados también fueron, según él, ‘muy buenos’. Broncano se mostró impresionado con su experiencia: “Me gusta la historia: empezaste a nadar desde muy pequeño y de pronto, años después, estabas compitiendo en Australia, desde Extremadura, es bonito”. Gracia ha recorrido medio mundo gracias al deporte, también participó en el último mundial celebrado en Bangkok, aunque admite que no tiene demasiado tiempo para hacer turismo en las ciudades que visita, ya que su prioridad es entrenar y competir.

Guillermo está muy bien rodeado, sus padres le acompañan a los diferentes campeonatos: “Me dicen que están muy orgullosos de mí, que siga así”. Además, cuenta con el apoyo incondicional de sus dos hermanos pequeños, de los que habla con gran admiración. Gracia recibe además el respaldo de sus compañeros del Club de Natación Cáceres Delfines y compite a nivel internacional representando a España con la FEDDI (Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual).

Por si fuera poca su capacidad de compromiso, el nadador también ha estudiado unas oposiciones y confiesa que han ido “muy bien”. Sin embargo, no tiene intención de alejarse del agua: “Seguiré nadando, seguiré estudiando y seguiré entrenando a mis niños”, afirmó.

Desde las redes sociales de La Revuelta describieron la visita del deportista como “un honor”.

"Como si fuese el día de Extremadura"

Guillermo no fue el único extremeño que pasó por el programa esa noche. “Como si fuese el día de Extremadura”, bromeaba David Broncano al presentar la actuación musical que cerraría el programa: Sanguijuelas del Guadiana, grupo procedente de Casas de Don Pedro, en plena Siberia extremeña. El presentador los definió como “uno de los grupos más potentes a día de hoy en España”.

Los músicos obsequiaron a Broncano con unos azulejos con la portada de su disco, los mismos que decoran una de las calles de su pueblo. Durante su paso por el programa, recordaron a la audiencia una de las paradas de su gira ‘Verbena en Vena’, donde actuarán en la Alcazaba de Badajoz el 25 de julio de 2026.

Con charanga incluida, el grupo puso en pie a todo el público, y su tema “Revolá”, convertido ya en himno para muchos extremeños, sirvió para poner el broche final a una noche que llenó de orgullo a toda Extremadura.