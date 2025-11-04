Sanidad
Trece localidades vacunarán de gripe y covid por las tardes sin cita a partir del próximo lunes
Será en horario de 16.30 a 19.30 tanto para adultos como para menores, con el objetivo de "favorecer la conciliación y el acceso a la inmunización"
En las primeras tres semanas de campaña, ya se han administrado 211.155 vacunas: 146.969 personas vacunadas contra la gripe y 64.186 contra el covid-19
La campaña de vacunación contra la gripe y el covid-19 se extiende a partir del próximo lunes, 10 de noviembre, al horario de tarde en trece localidades extremeñas de las ocho áreas de salud del Servicio Extremeño de Salud (SES). La vacunación por las tardes será de 16.30 a 19.30 horas tanto para mayores como para los niños de entre seis meses y cinco años, quienes recibirán una dosis intranasal.
El objetivo de esta ampliación horaria es "favorecer la conciliación y el acceso a la inmunización", según explica el SES en una nota de prensa.
En concreto, los puntos de vacunación estarán habilitados en las ciudades de Badajoz, Montijo, Mérida, Almendralejo, Villafranca de los Barros, Don Benito, Villanueva de la Serena, Llerena, Zafra, Cáceres, Coria, Plasencia y Navalmoral de la Mata.
Llevar DNI y tarjeta sanitaria
Las personas interesadas en acudir a esta vacunación por la tarde deben portar su DNI y tarjeta sanitaria o de mutualista. Las personas que recibieron su última dosis de covid-19 o pasaron la enfermedad deben respetar un intervalo mínimo de tres meses antes de recibir una nueva dosis.
Desde el inicio de esta campaña de vacunación, el pasado 14 de octubre, el SES ya ha administrado un total de 211.155 vacunas, con 146.969 personas vacunadas contra la gripe y 64.186 contra el covid-19.
El SES insta a todos los extremeños a aprovechar esta oportunidad de vacunarse, ya que la inmunización es clave para proteger a las familias y comunidades durante esta temporada de virus.
La vacuna del VRS para mayores
El mismo día 10 de noviembre también se comenzará a vacunar del Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en adultos. Es la primera vez que la población de 60 años o más institucionalizada en residencias de mayores, así como aquellas personas trasplantadas de pulmón, reciben esta vacuna. Para ello, se han adquirido 15.000 dosis de esta vacuna. El VRS es una causa importante de morbilidad y mortalidad en la población adulta por lo que se recomienda la vacunación a la población diana ya que las mejoras de las coberturas reducen el impacto de las infecciones respiratorias en la región.
