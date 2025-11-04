El TSJEx obliga al Estado a indemnizar a un policía lesionado en acto de servicio

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura ha dictado una sentencia que refuerza la protección jurídica de los agentes de la Policía Nacional. El fallo, impulsado por el sindicato JUPOL, reconoce que el Estado debe indemnizar cualquier lesión sufrida en acto de servicio, incluso cuando no haya condenados penales ni declaración de insolvencia. Esta resolución amplía la aplicación del principio de indemnidad de los empleados públicos y consolida un nuevo precedente en la defensa de los derechos de los policías.

La Administración deberá cubrir cualquier daño sufrido en acto de servicio

El TSJ de Extremadura reconoce el derecho de un agente de la Policía Nacional a ser indemnizado por las lesiones sufridas durante una intervención, incluso en ausencia de responsables penales. El tribunal declara que la Administración está obligada a resarcir todos los daños y perjuicios sufridos por los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, siempre que no haya mediado dolo o negligencia grave. La resolución subraya que la reparación debe ser integral, abarcando tanto los daños físicos como los perjuicios morales derivados del suceso. En este caso, el agente, representado por los servicios jurídicos de JUPOL, sufrió una fractura durante una actuación policial.

El TSJ anula la resolución de la Dirección General de la Policía

El tribunal extremeño anula la resolución de la Dirección General de la Policía que había denegado la indemnización y condena al Estado a abonar 17.428,50 euros más intereses legales. El fallo reconoce que la actuación del agente se produjo en el marco de su servicio y sin negligencia alguna. La defensa ha sido dirigida por el letrado Manuel Casero Rodríguez, responsable del servicio jurídico de JUPOL, que considera que esta sentencia "refuerza el principio de indemnidad en beneficio de todos los funcionarios policiales".

JUPOL celebra un “hito en la protección jurídica de los policías”

Desde el sindicato destacan que la resolución “marca un hito en la protección jurídica de los policías nacionales”, al consolidar que toda lesión sufrida en acto de servicio debe ser compensada por la Administración, sin depender de un proceso penal ni de la insolvencia del agresor. JUPOL señala que ya ha logrado otras sentencias favorables, como las del TSJ de Madrid, en las que se reconoció la responsabilidad del Estado en casos de agresiones con autores insolventes. No obstante, el sindicato subraya que el pronunciamiento del TSJ extremeño va un paso más allá, al aplicar la indemnización incluso sin la existencia de responsables penales.

Defensa jurídica gratuita y apoyo a los agentes

El sindicato recalca que es la única organización policial que ofrece defensa jurídica gratuita a todos sus afiliados —incluidos los policías en prácticas— en los procedimientos derivados de su labor profesional. JUPOL reitera su compromiso con la defensa de los derechos de los agentes y con la plena aplicación del principio de indemnidad, “para que ningún policía quede desprotegido ante los riesgos inherentes al ejercicio de su función pública”.