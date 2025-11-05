Dermatosis nodular, el ‘nuevo’ virus que pone en jaque a los ganaderos extremeños

A inicios de octubre se confirmó la primera aparición del virus de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) en España, después de haberse detectado varios focos en Francia e Italia durante los meses anteriores. Fue en una explotación de recría de novillas en Castelló d’Empúries (Girona). Y a ese brote inicial le siguieron otros 17 en esta misma provincia, que han obligado al sacrificio de unos 2.800 animales y al Ministerio de Agricultura a plantear un plan de vacunación de choque para frenar el avance de esta enfermedad.

En esta línea, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible extremeña comunicó la semana pasada que se suspendía la presencia de ganado en ferias, concursos, certámenes, romerías, mercados o cualquier concentración como medida preventiva. Una decisión que ha supuesto la cancelación de la Feria Agroganadera de Trujillo, que estaba previsto celebrar del 13 al 16 de noviembre próximos.

Censo de bovino

Extremadura es la segunda comunidad autónoma con un mayor número de explotaciones de vacuno, y la tercera con un censo más importante, tras Castilla y León y Galicia. A enero de 2025 eran 886.253 ejemplares, según los datos del ministerio.

La dermatosis nodular contagiosa es una enfermedad vírica de declaración obligatoria que afecta principalmente al ganado bovino (no a pequeños rumiantes como ovejas y cabras), a los que causa fiebre y lesiones cutáneas. No supone riesgo para la salud humana ni por consumo de leche o carne ni por contacto con los animales infectados, aunque sí tiene un importante impacto económico y sanitario

Se trata de una enfermedad de declaración obligatoria incluida dentro de la lista de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y de la Unión Europea. La presencia de esta enfermedad, además de producir una bajada de la producción (por menos leche o por el incremento de abortos), conlleva que terceros países puedan prohibir la importación de animales vivos, material de reproducción, carne y otros productos.

Elevadas temperaturas

Las elevadas temperaturas que se han mantenido este otoño han facilitado que los mosquitos, moscas o tábanos que transmiten la enfermedad hayan seguido circulando, por lo que las restricciones al movimiento de animales, adoptadas también en otros territorios, son «una medida acertada, todo lo que sea prevenir, está siempre bien», apunta José Marín presidente del Colegio de Veterinarios de Badajoz.

Desconocida hasta ahora en Extremadura, Marín recuerda que se trata de una enfermedad de declaración obligatoria y de la categoría A, lo que obliga a «sacrificar todos los animales que haya en una explotación» si se detecta un positivo. Se trata de una patología con una «mortalidad muy baja, pero una morbilidad que sí que es alta», aclara. Y sobre todo, «muy contagiosa por lo que hay que intentar pararla, que animales que tengan la enfermedad no puedan llegar aquí».

La transmisión del virus productor de DNC se efectúa predominantemente a través de insectos que actúan como vectores «mecánicos», explica Marín. «Esta enfermedad cursa con un síndrome febril y con edemas más o menos generalizados, pero lo más característico es la producción de unas nodulaciones en la piel que se escaran». Al posarse en ellas los vectores, «se llevan el virus en sus patas, en su aparato bucal o en sus alas y lo transportan a otro animal de manera mecánica», detalla. La transmisión por contacto directo entre animales, aunque es posible, parece que ser menos habitual.

Originalmente limitada al África subsahariana, la DNC ha ido amplificando su distribución en las últimas décadas. La expansión progresiva hacia el norte de África, Oriente Medio y posteriormente Europa ha estado favorecida por los movimientos de animales y la transmisión vectorial del virus.

A España ha llegado, sin embargo, por el norte, desde Francia. De este país es autóctona la charolesa, una de las razas selectas fijas en la feria de Trujillo, a la que cada año acuden con medio centenar de animales, «diez de subasta y los demás de concurso y exposición», precisa Juan Diego Bonilla, director técnico veterinario de la Asociación Nacional de Criadores de Charolés. «Tenemos un contacto muy directo con Francia y de hecho hay animales de ganaderos que están allí comprados y esperando a que mejore la situación para traerlos», apostilla.

Bonilla señala que hay una «gran preocupación» por la aparición de esta enfermedad, tanto por la facilidad con la que se trasmite, que hace que en cualquier momento pueda dar «el salto» de un territorio a otro, como por el hecho de «tener que sacrificar toda la ganadería, si hay un solo caso positivo», en una explotación. Un riesgo que en el caso de los criadores de razas selectas conlleva, además, «una pérdida genética muy importante».

La vacunación avanza

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, confirmó este lunes que el plan de vacunación contra la dermatosis nodular bovina avanza y «muchas» de las 400.000 primeras dosis disponibles han sido ya inoculadas en zonas afectadas, concentradas de momento en Cataluña y Aragón.