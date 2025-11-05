Extremadura reclama un Consejo Interterritorial urgente por los cribados y la falta de médicos

Extremadura ha respondido al requerimiento formal emitido el 4 de noviembre por la ministra de Sanidad, en el que se pedía a las comunidades autónomas el envío de los datos relativos a los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix. Desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales se subraya que la región “ya respondió de forma detallada el pasado 13 de octubre”, recordando que los programas de detección precoz en Extremadura se desarrollan con rigor técnico, evidencia científica y total transparencia.

El Ministerio aún no tiene una plataforma operativa

La Junta ha recordado que el propio Ministerio no dispone todavía de un sistema informático funcional que permita la carga y validación homogénea de los indicadores del Documento de consenso del sistema de información del programa poblacional de cribado de cáncer del Sistema Nacional de Salud. Este documento fue aprobado por la Comisión de Salud Pública y se encuentra actualmente en revisión por el grupo de trabajo y la Ponencia de Cribados.

Aun así, la ministra ha solicitado ahora que las comunidades remitan los indicadores que “estén disponibles” y “de cualquier manera”, reconociendo de facto la inexistencia de esa plataforma. Ante esta situación, Extremadura reitera su disposición a colaborar y remitir los datos con la misma responsabilidad y rigor con los que ha venido trabajando.

Petición de un Consejo Interterritorial extraordinario

Además, la Junta de Extremadura ha solicitado la convocatoria extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para abordar de manera conjunta dos asuntos clave:

La situación actual de los programas de cribado y su coordinación interterritorial .

. El déficit de especialistas sanitarios, un problema que afecta a todo el país y que requiere, según la Junta, una respuesta estructurada y consensuada a nivel nacional.

Una mujer realizándose una mamografía / JUNTA DE EXTREMADURA

Cribado de mama: homogeneidad y sensibilización

La administración extremeña insta también al Ministerio a unificar la edad de incorporación al programa de cribado de cáncer de mama, con el fin de que todas las comunidades autónomas apliquen un criterio común que aumente la supervivencia mediante la detección temprana.

Asimismo, pide reforzar las campañas de sensibilización para incrementar la participación ciudadana, clave para garantizar un diagnóstico precoz y un tratamiento eficaz.

“Colaboración y transparencia”

La Junta reitera su plena disposición a seguir colaborando con el Ministerio de Sanidad dentro del marco del CISNS, con el objetivo común de consolidar un sistema de información robusto, transparente y basado en la evidencia científica, respetando siempre las competencias de cada administración.