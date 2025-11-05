El frío irrumpe en Extremadura tras un temporal de lluvias y tormentas

Extremadura se enfrenta este miércoles una intensa jornada de lluvias y tormentas bajo aviso naranja, consecuencia directa de la entrada de los fuertes vientos de un chorro polar. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los avisos se mantienen activos entre las 10:00 y las 22:00 horas en las Vegas del Guadiana, el Tajo y Alagón y la Meseta cacereña. En el norte de Cáceres, el riesgo de tormentas es especialmente significativo, mientras que el resto de la región permanece bajo aviso amarillo por lluvias y tormentas, con acumulaciones de hasta 20 litros.

Ante esta situación, el 112 Extremadura recomienda a los ayuntamientos mantener activas a las agrupaciones de Protección Civil y extremar las precauciones en la vía pública. A la ciudadanía se le aconseja circular con máxima precaución debido al riesgo de balsas de agua y desprendimientos.

Jueves 6 de noviembre

Tras un miércoles pasado por agua, la jornada del jueves comenzará envuelta en niebla en zonas de Cáceres, Mérida y Herrera del Duque. Los cielos permanecerán muy nubosos en la provincia cacereña, dejando lluvias en Guadalupe y Plasencia, aunque tenderán a despejarse a lo largo del día.

Las temperaturas descenderán notablemente, con mínimas entre los 8 °C y los 11 °C. Las máximas, apenas alcanzarán los 15 °C, a excepción de Badajoz, donde se rozarán los 19 °C.

Previsión meteorológica jueves 6 de noviembre / AEMET

Viernes 7 de noviembre

El viernes continuará la inestabilidad. Los cielos seguirán cubiertos en buena parte de la región, dejando lluvias y tormentas generalizadas en la provincia de Cáceres. En Badajoz, la nubosidad persistirá con precipitaciones en áreas como Olivenza, Mérida y Valencia de Alcántara.

Las temperaturas continuarán su descenso, con mínimas que bajarán hasta los 5 °C en localidades como Guadalupe, Herrera del Duque o Hervás. Las máximas se mantendrán similares a las del jueves, aunque Badajoz podría alcanzar los 20 °C, siendo la excepción dentro de un panorama cada vez más frío.

PREVISIÓN METEOROLÓGICA VIERNES 7 DE NOVIEMBRE / AEMET

Sábado 8 de noviembre

Los cielos se presentarán despejados en prácticamente toda Extremadura, marcando el final de las lluvias. Sin embargo, el descenso térmico continuará: las mínimas no superarán los 8 °C en ningún punto de la región y las máximas oscilarán entre los 16 °C y los 19 °C. El ambiente será plenamente otoñal, con amaneceres fríos y tardes algo más templadas bajo el sol.

Previsión meteorológica del sábado 8 de noviembre / AEMET

Domingo 9 de noviembre

El frío se consolidará durante el domingo. Las mínimas caerán hasta los 4 °C en Cáceres y Badajoz, 5 °C en Mérida y 7 °C en Plasencia. A pesar del descenso térmico, la jornada se prevé soleada, con presencia de nubes altas y una sensación de estabilidad que pondrá fin al episodio de lluvias y tormentas.