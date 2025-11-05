Fundación Mujeres, el juez Rafael Estévez y María del Carmen Fraire, premios 'Menina' de la Delegación del Gobierno

La Fundación Mujeres, el juez Rafael Estévez y María del Carmen Fraire recibirán el próximo 19 de noviembre los premios 'Menina 2025' que concede la Delegación del Gobierno en Extremadura con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Estos galardones reconocen la labor de personas, instituciones y colectivos que destacan por su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia de género.

En la edición de este año, cuyo acto de entrega tendrá lugar en el Palacio Obispo Solís de Miajadas, se ha distinguido a Fundación Mujeres, organización no gubernamental sin ánimo de lucro con más de dos décadas de trayectoria, por su dedicación integral y sostenida a la protección, atención y empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia de género.

Asimismo, ha sido reconocido Rafael Estévez Benito, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Cáceres, juez decano de la ciudad desde 2015 y miembro de las Comisiones Territorial y Provincial contra la Violencia de Género, por su compromiso con la justicia y la protección de las víctimas.

El tercer reconocimiento 'Menina 2025' ha recaído en María del Carmen Fraire Pérez, jefa de Gabinete, Prensa y Relaciones Públicas de la Jefatura Superior de Extremadura, y anterior responsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Extremadura, por su destacada labor institucional y su firme compromiso con la erradicación de la violencia machista.

Menciones especiales

Además de las tres condecoraciones principales, la Delegación del Gobierno hará entrega de Menciones Especiales Menina 2025 a entidades y profesionales que desarrollan una labor destacada en la prevención, detección y atención a las víctimas de violencia de género.

Este año, las Menciones Especiales se conceden a las Oficinas de Extranjería de Cáceres y Badajoz, al Conservatorio Profesional de Danza 'Sagrario Ruiz-Piñero' de Cáceres, al cabo I del Equipo Viogen de la Guardia Civil de la Comandancia de Badajoz Juan Antonio Menor, al Equipo Mujer y Menor (EMUME) de la Guardia Civil de la Comandancia de Cáceres y la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de la Comisaría de Don Benito.

"Con estos reconocimientos, la Delegación del Gobierno en Extremadura reafirma su compromiso con la igualdad y la erradicación de la violencia de género, y pone en valor el esfuerzo conjunto de las instituciones, los cuerpos de seguridad, las entidades sociales y la ciudadanía para avanzar hacia una sociedad más justa, libre y segura para las mujeres", ha apuntado en nota de prensa.