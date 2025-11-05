La Junta propone elevar de 15 a 43 las comarcas ganaderas en Extremadura para un mejor control sanitario

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible propone ampliar de 15 a 43 el número de comarcas ganaderas en Extremadura para mejorar la gestión de sanidad animal y corregir el riesgo que conlleva contar con comarcas "exageradamente extensas" como ocurre ahora.

El actual diseño fue establecido en 1990 y recoge que 8 de estas comarcas están en la provincia de Badajoz y 7 en la de Cáceres, mientras que en la propuesta actual, que se recogerá en un decreto, se establece que en la provincia pacense habrá 22 comarcas y 21 en la de Cáceres.

En la reciente Feria Ganadera de Zafra, la titular de la Consejería, Mercedes Morán, ya anunció la intención del Ejecutivo de proponer esta modificación al Ministerio de Agricultura y las organizaciones agrarias, puesto que la actual división territorial "se ha quedado corta" y es necesario adaptarla a las circunstancias actuales de la cabaña ganadera y al movimiento de animales para poder actuar con mayor eficacia frente a enfermedades.

Después de realizar una revisión técnica exhaustiva de diferentes parámetros orográficos, de densidad de población ganadera y de extensión territorial de las comarcas actuales, se ha considerado adecuado establecer un número mayor de comarcas ganaderas epidemiológicas.

El decreto mantiene la misma estructura organizativa desde el punto de vista administrativo y funcional de los servicios veterinarios de 1991, salvo la denominación de la Oficina Veterinaria de Zona de Logrosán por la de Zorita, ya que es realmente en este municipio donde se encuentran ubicadas las instalaciones donde se desarrollan los trabajos.

Por tanto esta modificación no altera el número de oficinas veterinarias de zona, que seguirán siendo quince:

Oficinas Veterinarias y ámbito de competencia

Provincia de Badajoz

- Azuaga: comarcas ganaderas de Azuaga Este y Azuaga Oeste.

- Badajoz: comarcas ganaderas de Badajoz Norte, Badajoz Sur y Badajoz Centro.

- Castuera: comarcas ganaderas de Castuera Este, Castuera Oeste y Castuera Centro.

- Don Benito: comarcas ganaderas de Don Benito Este, Don Benito Oeste y Don Benito Centro.

- Herrera del Duque: comarcas ganaderas de Herrera del Duque Norte, Herrera del Duque Sur y Herrera del Duque Centro.

- Jerez de los Caballeros: comarcas ganaderas de Jerez de los Caballeros Sur, Jerez de los Caballeros Oeste y Jerez de los Caballeros Centro.

- Mérida: comarcas ganaderas de Mérida Sur y Mérida Centro.

- Zafra: comarcas ganaderas de Zafra Norte, Zafra Sur y Zafra Centro.

Cerdos ibéricos alimentándose en una dehesa. / El Periódico

Provincia de Cáceres

- Cáceres: comarcas ganaderas de Cáceres Norte y Cáceres Sur y Cáceres Centro.

- Coria: comarcas ganaderas de Coria Norte, Coria Sur y Coria Oeste.

- Navalmoral de la Mata: comarcas ganaderas de Navalmoral de la Mata Norte, Navalmoral de la Mata Sur y Navalmoral de la Mata Centro.

- Plasencia: comarcas ganaderas de Plasencia Norte, Plasencia Sur, Plasencia Este y Plasencia Centro.

- Trujillo: comarcas ganaderas de Trujillo Sur, Trujillo Este y Trujillo Centro.

- Valencia de Alcántara: comarcas ganaderas de Valencia de Alcántara Este y Valencia de Alcántara Oeste.

- Zorita: comarcas ganaderas de Zorita Este, Zorita Oeste y Zorita Centro.