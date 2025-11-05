Una nueva entidad extremeña vela por la seguridad de los pacientes: «Hay mucho por hacer»

Extremadura era una de las pocas regiones del país que no contaba con una Asociación de Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente, que se creó en la comunidad en el año 2024. La iniciativa surgió de Manuel Gómez y Fernando Arnau, hasta hace dos años coordinadores de seguridad de paciente y de calidad asistencial, respectivamente, en el área de salud de Mérida y actualmente secretario y presidente de la Asociación Extremeña de Calidad Asistencial y Seguridad de Pacientes (Acaspex).

Se trata de una entidad científica, formada por profesionales de todas las Áreas de Salud de la comunidad y también por organizaciones de pacientes y usuarios, que aglutina ya a más de 300 personas en apenas año y medio de existencia: «queremos ser lo más abiertos posibles para dar voz a todos los protagonistas que deben opinar de estos temas tan importantes», señala Gómez.

Este miércoles celebran las segundas Jornadas de Acaspex en el Complejo Cultural San Francisco, de Cáceres, en las que se promueve el intercambio de conocimiento, experiencias y buenas prácticas entre los profesionales sanitarios de la región y de otras comunidades, «para tener una perspectiva también de lo que se hace fuera de Extremadura», y se busca además impulsar la seguridad trasversal y la excelencia asistencial.

Un área con poca visibilidad

«Calidad y seguridad son conceptos quizá ambiguos y un poco abstractos para la ciudadanía, pero es necesario también dar a conocer que tanto en los servicios sanitarios públicos como privados se trabaja en la calidad y en la seguridad, siempre hay gente detrás aunque no tengan visibilidad». Y la tarea no es menor: «siempre hay mucho que hacer, hay mucho que mejorar en estos ámbitos», destaca el secretario de Acaspex.

Por ello precisamente nacieron el año pasado las primeras jornadas que este año se repiten con la participación en distintas mesas redonda de profesionales sanitarios de distintas áreas de salud del SES y también del Sepad. Además, la jornada de este miércoles contará también con una conferencia inaugural a cargo de Pilar Astier, coordinadora del Grupo de Seguridad del Paciente en la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, y otra conferencia de clausura ofrecida por Francisco Pozo, director gerente del Centro de Emergencias Sanitarias 061 del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Se presentarán también póster científicos y comunicaciones y se entregarán galardones a los seleccionados.