El PSOE aplaza el acto de apertura de precampaña con Pedro Sánchez en Mérida

El PSOE de Extremadura ha decidido aplazar el acto público en el que este miércoles iba a participar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a causa del temporal que sufre gran parte de Extremadura. El mitin, apertura de precampaña de los socialistas, se iba a celebrar a partir de las 18.00 horas en el hotel Las Lomas de Mérida.

El Comité Electoral ha tomado esta decisión para evitar el desplazamiento de los cientos de militantes que se esperabandesde diversos puntos de Extremadura, a tenor de la alerta naranja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología por lluvias y tormentas hasta las 22.00 horas.

El acto no se suspende, sino que se aplaza. "Las condiciones climatológicas y los desplazamientos que van a producirse no aconsejan que se realicen en el día de hoy y por tanto se anunciará de cuál será la fecha posterior de celebración del del mismo", explica el portavoz de campaña del PSOE, Antonio Rodríguez Osuna.