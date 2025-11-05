Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación

Estos son los doce colegios e institutos extremeños premiados por sus buenas prácticas

La Consejería de Educación anuncia los centros galardonados con el Premio Tomás García Verdejo

Alumnos en un aula con su maestra.

Alumnos en un aula con su maestra. / EL PERIODICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación profesional ha concedido los premios 'Tomás García Verdejo' a las buenas prácticas educativas en Extremadura del curso académico 2024/2025 a doce centros educativos, según la resolución publicada este pasado martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Dentro de la modalidad A para centros educativos que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Primaria y Especial han sido galardonados el CEIP Alcalde Paco de la Gala, de Granja de Torrehermosa, por la práctica 'Extremadura viva: descubriendo y celebrando nuestra identidad cultural'; y el CEIP San Isidro, de Rosalejo, por 'Bibliofest'.

También han sido premiados el CEIP Nuestra Señora de la Soledad, de Arroyo de San Serván, y la Escuela Infantil La Data, de Plasencia, por sus prácticas 'Autoescuela El Golpe' y el 'Programa Intergeneracional ¡Aprendiendo de tus recuerdos!', respectivamente.

En el apartado de centros concertados el premio ha sido para el colegio Santo Ángel, de Almendralejo, por la práctica 'Mundo Bitácora'; y el colegio Santísima Trinidad, de Plasencia, por 'La vuelta a Extremadura'.

Centros de Secundaria premiados

Por su parte, en la modalidad B, centros educativos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Educación de Personas Adultas y Enseñanzas de Régimen Especial, los galardonados han sido los IES Miguel Durán, de Azuaga, por el trabajo 'Los juegos olímpicos del IES Miguel Durán'; y el IES Suárez de Figueroa, de Zafra, por 'Wonder, el musical'.

Completan el listado el IESO Vía de la Plata, de Casar de Cáceres, por 'Ecovía, construyendo un futuro verde'; el IES Castillo de Luna, de Alburquerque, por 'Centro de Interpretación Castillo de Alburquerque'; IES Doctor Fernández Santana, de Los Santos de Maimona, por 'Centro Educativo Intergeneracional'; y el IESO Matías Ramón Martínez, de Burguillos del Cerro, por 'El legado secreto de Amelia'.

En la modalidad C, para proyectos de equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, el premio ha quedado desierto.

Menciones honoríficas

De igual forma, se han concedido cinco menciones honoríficas, tres en la modalidad A y dos en la modalidad B, por entender que estos proyectos deben obtener un reconocimiento que facilite su difusión a otros centros de la región para que esas buenas prácticas puedan ser aplicadas con igual éxito en los mismos.

Las menciones en la modalidad A han sido para el CEIP Santísimo Cristo de la Salud, de Aldeanueva de la Vera, por su proyecto 'Yo sí pienso en ti'; el CEIP San Francisco de Asís, de Fregenal de la Sierra, por 'Los juegos de la Inclusión'; y el colegio Sagrado Corazón de Jesús, de Trujillo, por 'Noticiero Escolar'.

En la modalidad B han sido reconocidos con una mención el IES Los Moriscos, de Hornachos, por 'Te regalo mi voz'; y el IES Profesor Hernández Pacheco, de Cáceres, por 'Respira: momentos de bienestar en nuestro centro'.

El objetivo principal de estos premios, a los que la Junta destina 30.000 euros, es reconocer y dar visibilidad a la trayectoria de aquellos centros docentes no universitarios, sostenidos con fondos públicos, que se han distinguido por sus buenas prácticas y la búsqueda de la mejora de la calidad educativa, cuya innovación y experimentación sirvan de modelo e inspiración a otras comunidades educativas.

La Junta de Extremadura convocó por primera vez los Premios 'Tomás García Verdejo' en el año 2009.

