Soraya Arnelas deslumbra en Pasapalabra

Soraya Arnelas ha vuelto a conquistar la pantalla esta semana en Pasapalabra. La cacereña forma parte del equipo naranja, liderado por el concursante Manu, y que se completa con el actor Nicolás Coronado, hijo de José Coronado. E equipo naranja se enfrenta al equipo azul, formado por Rosa, el chef Alberto Chicote y la actriz Laura Galán, protagonista del largometraje Cerdita, rodado en la comarca cacereña de La Vera. Tanto Manu como Rosa compiten cada tarde a las 20:00 horas en Antena 3 por un bote que ya supera los dos millones de euros.

En su presentación, Roberto Leal dio paso a Soraya, que arrancó el programa con energía: "Este año mucha música me acompaña. Tengo banda sonora constante", comentaba la cantante.

Una de Cuatro

El programa comenzó con la prueba Una de Cuatro, que abría Soraya con la palabra "rueda", cediendo el turno a Manu tras su primer fallo. La cantante también cerró la ronda del equipo naranja con un total de 22 aciertos. Sin embargo, los resultados no fueron suficientes frente a un imbatible Alberto Chicote, que consiguió 28 palabras correctas y sumó así más segundos para el equipo azul.

La Pista

En la siguiente prueba, La Pista, Arnelas se midió directamente con Chicote. "Siempre me pones una presión en esta prueba…", bromeaba Soraya, mientras la tensión crecía. A la tercera pista logró adivinar al artista, aunque no descubrió el título de la canción, La Pelirroja, hasta el último segundo. Finalmente, el equipo azul volvió a imponerse gracias al gran desempeño de Laura Galán, que acumuló siete puntos.

Palabras Cruzadas

Durante Palabras Cruzadas, los concursantes completaron títulos de películas del año 2008. Soraya destacó al acertar cintas tan reconocidas como El curioso caso de Benjamin Button o Quemar Después de Leer, aunque el equipo azul volvió a llevarse la victoria.

¿Dónde están?

En la penúltima prueba, antes del Rosco final, el equipo naranja optó por la temática de novelas de misterio. Pese al esfuerzo, no lograron superar a sus rivales, quedando con 52 segundos para Manu y 63 para Rosa de cara al esperado Rosco final.

ILÚMINA

Antes de despedirse, Soraya aprovechó su paso por el programa para dar una noticia muy esperada: "Llevo tres años dándole vida a un proyecto que va a salir en febrero del año que viene", adelantó sobre ILÚMINA, su octavo álbum. El disco contará con lanzamientos escalonados: un nuevo single cada 21 días. Tras Fénix, su último tema publicado, la cantante adelantó el título del siguiente: Placebo. Además, confirmó que ya está preparando su gira para 2026.

En redes sociales, Soraya compartió su entusiasmo por volver al concurso: "Mi cita anual, que no falte". Una participación que, como cada año, ha vuelto a conquistar al público.