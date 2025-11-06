Este es el diccionario extremeño definitivo para forasteros

Viajeros, agarren lápiz y bolígrafo, porque pisar suelo extremeño sin conocer su jerga puede ser más difícil de lo que parece. Y es que, como bien dice el dicho popular, "Extremadura son dos: Cáceres y Badajoz". Mangurrinos y belloteros comparten raíces, pero su vocabulario tiene matices que pueden despistar incluso al más avispado.

El grupo de la siberia extremeña, Sanguijuelas del Guadiana, lleva Extremadura por bandera y no dudan en enseñar aquellos términos extremeños que pueden resultar más desconocidos fuera de la región.

Para quienes llegan por primera vez y se enfrentan a expresiones imposibles de encontrar en la RAE, aquí va una guía práctica para no perderse en una conversación entre extremeños:

Achiperre: trasto viejo

Acho: deformación del término muchacho/a

Agila: espabila, date prisa

Añurgarse: atragantarse

Arrecío: tener mucho frío

Atrochar: escoger el camino más corto

Aventarse: chocarse

Bellotero: persona proveniente de Badajoz

Bochinche: mantener agua en la boca

Cachuela: embutido hecho con la asadura del cerdo

Calzonas: pantalón corto

Cancho: piedra grande

Canchal: conjunto empedrado

Chambergo: abrigo

Changao: roto o estropeado

Chosca: lumbre, hoguera

Emperrao: perezoso

Entallarse / Entrillarse / Trillarse: pillarse el dedo con algo

Enrea: persona que se mete en líos o se entretiene con facilidad

Escarrancharse: caerse, especialmente desde una silla o un sofá

Escuchimizado: muy delgado

Excusao o Lambuzo: cotilla

Farraguas: persona con vestimenta desaliñada

Fínfano: mosquito

Golimbo: aficionado a las golosinas

Heder: oler mal

Jangá: tontería

Jarapales: llevar la ropa mal colocada

Lambuzo: cotilla, sinónimo de excusao

Mangurrino: persona proveniente de Cáceres

Morrúo: persona que tiende a enfadarse

Patatera: embutido hecho con asadura y patata

Perrunillas: dulce tradicional de manteca de cerdo, harina, huevo y azúcar

Pirlao: desear hacer algo

Pitera: herida en la cabeza

Tupío: harto o lleno

Zagal: chaval

Zángano: vago

Así que ya sabes, si un extremeño te dice algo como: "¡Agila!", no te asustes, simplemente te está pidiendo que te des prisa.