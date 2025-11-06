Podemos inicia la consulta para ratificar a De Miguel como candidata a presidir la Junta

Podemos Extremadura celebra desde este jueves y hasta el próximo día 9 unas primarias para poder concurrir a las elecciones autonómicas que tendrán lugar el próximo 21 de diciembre. Debido al adelanto electoral, se trata de un proceso de ratificación de la lista con la que la formación concurrió en los comicios regionales de 2023 bajo la denominación Unidas por Extremadura, en la que también se integran Izquierda Unida y Alianza Verde.

La actual coordinadora general del partido en la región y portavoz de Unidas, Irene de Miguel, encabezaba la lista y ha formalizado su candidatura para revalidar el liderazgo de la coalición en los comicios anticipados. En ella también figuraban los otros dos diputados con los que ha contado la formación en la Asamblea José Antonio González y Carmen Ibáñez, según ha informado la formación a través de una nota de prensa.

Cabe destacar que este es el paso previo para que De Miguel sea declarada oficialmente candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta de Extremadura. Para ello, cuenta con el respaldo de la dirección nacional de Podemos. Pese a ser un proceso de ratificación, considera que la participación es muy importante, por lo que ha animado a los inscritos a que refrenden tanto la lista como la confluencia electoral "porque Unidas por Extremadura es más necesaria que nunca".

"Somos la única fuerza capaz de plantarle cara a las derechas de esta tierra", ha asegurado la diputada, para quien "Unidas por Extremadura es la única oportunidad que tiene esta región de superar la parálisis a la que le han sometido PP y Vox". En concreto, los inscritos verificados de Podemos podrán votar en este proceso en el portal web participa.podemos.info y los resultados se conocerán el próximo 10 de noviembre.