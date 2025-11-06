Martín Castizo destaca el "empeño" del Gobierno portugués para acelerar el AVE Madrid-Lisboa

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, ha destacado el "empeño" del Gobierno portugués para "acelerar" la infraestructura del AVE Madrid-Lisboa en su territorio y ha vuelto a reivindicar que el tramo español esté finalizado en 2030. A preguntas de los medios antes de asistir a la inauguración de la Feria Hispano Portuguesa (Fehispor) de Badajoz, Martín ha explicado que "la alta velocidad que conecte las dos capitales ibéricas es un anhelo de muchos años".

Ha recordado que la Comisión Europea ha ratificado una decisión de ejecución que sitúa la llegada de la alta velocidad "con tiempos de conexión de tres horas entre Madrid y Lisboa en 2034", aunque todo ello "no significa que desde Extremadura no se reivindique que la alta velocidad hasta la frontera con Portugal esté en 2030, para un tiempo de dos horas", ha apuntado.

El Gobierno central

Una reivindicación a la que "el Gobierno central también se ha comprometido", ha dicho. Todo ello a través "de una plataforma de alta velocidad, no en la línea convencional con electrificación como se trata de vender, lo cual no es alta velocidad", ha expresado Martín.

En el caso del país vecino, el consejero ha afirmado que "el Gobierno portugués está haciendo todo lo posible para poner de su parte y se volcará con esta infraestructura como hace España".

"Es verdad que los tiempos son distintos en ambos países, dentro del calendario en esa decisión de ejecución, pero el Ejecutivo luso pone todo el empeño para acelerar y avanzar en la finalización de esta infraestructura", ha añadido.