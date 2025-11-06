Mirar precios ya para evitar «engaños» en el ‘Black Friday’

La expectación por el ‘Black Friday’, como preludio de la campaña de Navidad, no deja de crecer y con ello las dudas sobre si el descuento será real. A medida que avanza noviembre, los escaparates y las páginas webs se van llenando de promesas de ofertas irresistibles, pero no todas realmente lo son. Por eso, ante el pistoletazo de salida (el ‘Black Friday’, oficialmente el 28 de noviembre) de la época de mayor consumismo del año, la Unión de Consumo de Extremadura (UCE) alza la voz y recomienda prepararse con tiempo para evitar «engaños».

¿Cómo se pueden anticipar los compradores? Monitorizando desde ahora las etiquetas de los productos deseados para no caer en la trampa: «desde ya, hay que buscar y anotar el precio de lo que vamos a comprar», señalan desde la UCE. Para ello, la organización extremeña aconseja realizar fotografías de los artículos y su precio, guardan «pantallazos» o folletos publicitarios «para estar seguros de que la oferta es real y, en caso contrario, presentar la correspondiente denuncia». Para facilitar este trámite, los usuarios se pueden poner en contacto con la Unión de Consumidores de Extremadura: «nos encargaremos de darle traslado a la administración competente», asegura.

Una subida artificial

Y es que, lejos de ser una jornada de ahorro masivo, para muchos comercios se ha convertido en una sofisticada estrategia de marketing basada en la manipulación de precios y el engaño al consumidor. Tal y como denuncia la organización, en ocasiones sucede que el vendedor «sube artificialmente el precio del producto unos días antes para después, y simulando una bajada que en realidad no es tal, volver al precio original, dando la sensación al consumidor de que está comprando una ganga cuando la realidad es bien distinta».

Esto que era una sospecha, se materializó el año pasado en siete sanciones con 350.000 euros que el Ministerio de Consumo impuso a otras tantas empresas de venta online por subir precisamente el precio de diversos productos unos días antes del ‘Black Friday’ para bajarlos a su precio original durante este periodo de rebajas y ofertar así estos productos a los consumidores con un porcentaje de descuento que en realidad no existía. «Esta práctica incumple la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que estipula que a la hora de mostrar el descuento de un producto, se debe comunicar como precio de referencia el menor precio que ha tenido ese producto en los 30 días anteriores al descuento», explican desde la UCE.

Esas últimas estafas detectadas por Consumo se detectaron usando una herramienta desarrollada por la Unión Europea para la monitorización de precios, denominada Prices Reduction Tool, con la que se comprobó las oscilaciones de precios de un mismo producto en apenas una semana: entre el 18 y 19 de noviembre se ofertaban unas zapatillas deportivas por 29,99 euros, el 20 de noviembre se subió el precio de esas zapatillas a 48,95 euros y el 24 de noviembre, coincidiendo ya con el ‘Black Friday’, se volvió a bajar el precio de ese mismo artículo otra vez a 29,99 euros.

Por este tipo de engaños, la UCE insiste, además, en no dejarse llevar por las ofertas «relámpagos o las que nos limitan el tiempo. Tenemos que comparar entre los distintos establecimientos, sin olvidarnos del comercio de proximidad, y teniendo en cuenta los costes de devolución». Asimismo, recuerda que las promociones del ‘Black’ o las rebajas, merecen la pena «siempre que compremos productos que necesitamos» y para ello, insiste, es recomendable planificar bien las compras, elaborando una lista lo más cerrada posible.

Atención a las compras online

La organización de consumidores extremeña también advierte de prestar especial precaución a la hora de comprar en sitios webs, verificando primero que estos sean de confianza. ¿Y cómo se puede comprobar esto? «Para verificar la seguridad de una tienda en línea, busca el protocolo HTTPS y el candado cerrado en la barra de direcciones. Además, revisa si la web tiene políticas de privacidad y devoluciones claras, información de contacto completa y sellos de confianza. También es aconsejable investigar al vendedor a través de las reseñas», explica la UCE.