Morales, sobre el vídeo que muestra sus críticas a la candidatura de Gallardo: "Es desde el cariño y la honestidad"

La división interna vuelve a ser palpable en el PSOE de Extremadura. El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha ratificado este jueves sus discrepancias en torno a la proclamación de Miguel Ángel Gallardo como candidato socialista para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, una visión que expuso en el Comité Regional extraordinario que se celebró el pasado 29 de octubre y que ha saltado a la luz pública en un vídeo difundido por el diario El Mundo.

"Yo lamento profundamente que haya alguien que lo haya filtrado, pero no tengo nada que decir. Todo lo que tengo que decir lo digo dentro de los órganos del partido, por tanto, nada, simplemente lamentar que se haya filtrado y nada más", ha subrayado Morales a preguntas de los medios en Cáceres. La filtración ha coincidido además con el aplazamiento del mitin de Pedro Sánchez en Mérida, el acto de apertura de la precampaña que los socialistas iban a celebrar este pasado miércoles en el hotel Las Lomas y que finalmente fue aplazado por el temporal.

El Comité Regional del PSOE ratifica a Miguel Ángel Gallardo como candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura pese a su imputación en el caso David Sánchez. / PSOE de Extremadura

A puerta cerrada

Durante aquella reunión interna, celebrada a puerta cerrada, Morales manifestó que "en estos momentos Miguel Ángel Gallardo a lo mejor no es el mejor candidato". Tras la publicación del vídeo, el dirigente cacereño ha insistido en que sus palabras se pronunciaron "desde la honestidad y el cariño profundo al partido".

Miguel Ángel Gallardo está a la espera de juicio oral por delitos de prevaricación y tráfico de influencias por el caso David Sánchez. Los estatutos del PSOE obligaban a celebrar unas nuevas primarias para designar el candidato a las elecciones autonómicas previstas en mayo de 2027, pero el adelanto de los comicios al próximo 21 de diciembre ha dejado al partido sin margen de maniobra. La Ejecutiva regional propuso así la candidatura del actual secretario general, que cuenta también con el visto bueno de Ferraz y fue ratificada por unanimidad en ese Comité Regional.

"Te vas de senador o lo que sea"

Según el vídeo difundido por El Mundo, en el cónclave Morales no solo pidió al actual líder socialista que reflexionara y diera un paso atrás, sugiriéndole que se fuera "de senador o lo que sea". En su intervención, también criticó las injerencias de la Ejecutiva federal en todo el proceso. «Hablamos del PP, ¿y nosotros qué? Llama la ministra, la portavoz... Oiga, compañera, respeto a los militantes de este comité que son los que tienen que decidir», señaló Morales, cuya reflexión levantó aplausos entre los presentes.

«Lamentablemente no tenemos capacidad de decisión sobre las decisiones judiciales y dirán los jueces lo que tengan que decir, pero es una realidad que todo esto se ha envuelto en un malestar, en un desasosiego, en una intranquilidad en la gente nuestra de la izquierda», explicitó respecto a los problemas judiciales del candidato y el efecto que pueden tener sobre el resultado electoral.

Lucía Feijoo Viera

La división interna

Miguel Ángel Morales es la cara visible de esa facción socialista más descontenta que se siente excluida del proyecto de Gallardo y que se concentra fundamentalmente en la provincia de Cáceres, donde Lara Garlito logró imponerse al actual secretario general en las primarias de marzo de 2024. Aquellos resultados evidenciaron la fractura territorial y política tras la marcha de Fernández Vara. Un malestar interno que terminó por explotar 10 meses después, cuando tras el Congreso Federal de Sevilla Esther Gutiérrez, vicepresidenta de Morales en la Diputación de Cáceres, se postuló para arrebatar el liderazgo del PSOE a Gallardo.

El actual secretario general volvió a ganar, y salió si cabe reforzado de ese nuevo proceso con un respaldo del 62%. Sin embargo, los resultados pusieron de manifiesto que la división por provincias seguía latente. Al igual que ocurriera con Lara Garlito, Gutiérrez se proclamó ganadora en la provincia de Cáceres con un abrumador respaldo del 64,63%.

Tras la celebración del Congreso de Plasencia que en enero de 2025 ratificó a Gallardo como secretario general, tocó la renovación de las ejecutivas provinciales. Y en la de Cáceres, Morales fue sustituido por Álvaro Sánchez Cotrina, diputado autonómico y alcalde de Salorino. No hubo primarias, porque fue el único candidato. Con la tensión aún latente tras el Comité Regional de la pasada semana, el PSOE de la provincia de Cáceres celebra esta tarde su Comité Provincial en el Complejo Cultural San Francisco, con la mirada puesta en la cita del 21D.