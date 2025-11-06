Los regionalistas en Extremadura arman una coalición exprés con "las encuestas a favor"

Al igual que en otras comunidades autónomas los movimientos regionalistas han logrado una fuerte presencia —llegando a conseguir representación no solo en las cámaras territoriales, sino también en el Congreso o el Senado— en Extremadura ese espíritu comunitario lleva décadas resistiéndose en las urnas. Aunque algunas formaciones han obtenido pequeñas representaciones, su presencia en la Asamblea no ha tenido peso para influir en el devenir político de la región.

Ahora, una nueva coalición vuelve a intentarlo. Juntos por Extremadura y Levanta, en colaboración con Cáceres Viva, han sellado una alianza para concurrir a las elecciones del próximo 21 de diciembre para construir una alternativa regionalista "de centro progresista que trasciende de las viejas fronteras de derecha e izquierda" y que defenderá "una financiación autonómica justa que reconozca el esfuerzo histórico de nuestra comunidad como generadora de energía, como guardiana del territorio y como pilar en la balanza de la demografía nacional", explica la coalición.

El fundador de Juntos por Extremadura, Raúl González, encabezará la lista de Juntos por Extremadura-Levanta por la provincia de Cáceres, y Fernando Baselga, quien fue candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta en 2023, lo hará en la de Badajoz. Así lo han adelantado este jueves en la capital cacereña, donde han firmado el compromiso de que el exconcejal de Ciudadanos y presidente de Cáceres Viva, Francisco Alcántara, encabece la lista de la coalición en las elecciones municipales de 2027 al Ayuntamiento de Cáceres.

"Un voto útil para canalizar el descontento del bipartidismo"

En los comicios de 2023, las tres agrupaciones sumaron 23.355 votos, lo que supone un 3,6% del total, un resultado insuficiente para llegar al Parlamento extremeño. Esta vez, sin embargo, aseguran contar con el viento a favor en las encuestas.

"Hemos tenido acceso a un sondeo que muestra que esta unión nos da un 5% en Cáceres. Si fuésemos capaces de conseguir unos 6.000 votos más de los que obtuvimos en 2023, alcanzaríamos otro 5% en Badajoz, y contaríamos con un diputado en cada provincia. La Ley Electoral, al superar el 5% en ambas, nos otorgaría un tercer diputado en Cáceres, con lo que seríamos llave tanto para un lado como para otro", recalca el bloque regionalista.

Consideran que se han convertido en una opción real y en un "voto útil" para canalizar "el descontento" de los dos grandes partidos: "Nuestro objetivo es recoger el voto de quienes están decepcionados con el bipartidismo, pero quieren una alternativa moderada y no radicalizada, centrada únicamente en Extremadura", ha puesto de manifiesto Alcántara.

El presidente de Cáceres Viva considera que estamos ante un momento "histórico" en el que se abre una nueva etapa política donde la presencia de varios diputados regionalistas supondría "una fortaleza decisiva en la Asamblea, especialmente en un escenario donde, probablemente, ningún partido alcanzará la mayoría absoluta".

Una política alejada de lo marcado "por Madrid o Barcelona"

En esta línea, Raúl González ha hecho hincapié en que su representación en el Parlamento extremeño serviría "de dique ante las políticas que vienen impuestas desde Madrid o desde Cataluña y que nos convierten cada día en extremeños más pobres. Eso no es justo, y por eso estamos aquí: para luchar contra esa injusticia".

Para González, los partidos actuales anteponen la ideología a los intereses "de nuestra tierra" y hacen política "cuando ocurre algo". Ha traído a colación la situación de Almaraz, las últimas manifestaciones de los docentes, los fallos en el transporte escolar o las quejas de los bomberos forestales, que demuestran que la región depende, dice, de los intereses del gobierno central.

"Tenemos la central nuclear de Almaraz al borde del cierre. Si a Sánchez se le cruza un cable y quiere fastidiar a María Guardiola, manda a 4.000 personas a la calle por reventar una campaña electoral al PP. No podemos estar a expensas de que un presidente tenga en su mano el poder llevar el devenir de Extremadura al fracaso, que ya lo han hecho durante demasiado tiempo", ha manifestado.

Por eso, Juntos por Extremadura se presenta como una fuerza que defiende "los intereses de todos los municipios, porque a una persona de Las Hurdes probablemente le importa poco si hay AVE o no; lo que le preocupa es tener servicios, oportunidades. Y a un vecino de Monesterio le preocupan sus cultivos, su futuro".

Garantizar los servicios públicos y acabar con la despoblación

En parecidos términos se ha pronunciado el histórico regionalista Estanislao Martín, coordinador de Levanta Extremadura, que ha incidido en que Extremadura necesita "una voz fuerte, libre y absolutamente comprometida con el bienestar de su gente" que defienda "una financiación justa".

Martín ha subrayado que la región no puede seguir siendo "el patio trasero ni ser gobernada desde despachos ajenos a nuestras necesidades". Ha añadido que los partidos de ámbito estatal "han demostrado sus prioridades, que raramente coinciden con las nuestras. Los pactos de despacho, los giros de guión incomprensibles y las rupturas oportunistas han dejado a nuestra tierra paralizada y sin rumbo claro".

Su objetivo es apostar por "una ruralidad viva", garantizar la calidad y la universalidad de los servicios públicos, sanidad, educación, transporte "en cada rincón de nuestros pueblos" y luchar contra la despoblación con "una política digna basada en la transparencia y la escucha activa a la ciudadanía", es la carta de presentación de la coalición regionalista.

"Ofrecemos una política útil y cercana, que no se vende, no se calla y no se rinde ante las presiones externas. En este 2025 Extremadura va a contar con una opción nítida, una opción que trasciende de las viejas trincheras de derechas e izquierdas", ha sentenciado Martín.