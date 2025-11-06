Infraestructuras regionales
Estas son las 16 carreteras peligrosas para moteros en las que ha arrancado el proceso de reforma en Extremadura
Las intervenciones afectarán a casi medio centenar de localidades de las provincias de Cáceres y Badajoz
La Junta de Extremadura ha sacado a licitación las obras de mejora de la seguridad viaria en 16 tramos de la red autonómica, por un importe total de 2,86 millones de euros. El plazo para presentar ofertas estará abierto hasta el 26 de noviembre de 2025, según anuncia la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Los trabajos, que se ejecutarán a lo largo de 2026, tienen como objetivo reducir la siniestralidad y reforzar la protección de los motoristas. Se basan en los estudios de diagnóstico de seguridad vial, los informes TCA, los análisis de accidentes mortales y los tramos con alta incidencia de atropellos de fauna.
A qué localidades afecta
Las intervenciones afectarán a casi medio centenar de localidades de las provincias de Cáceres y Badajoz. Entre ellas figuran Losar de la Vera, Plasencia, Guadalupe, Monesterio, Jerez de los Caballeros, Cabeza del Buey, Talavera la Real o Trujillo, entre otras.
- EX205: Cerezo, Mohedas de Granadilla, Villasbuenas de Gata, Torre de Don Miguel, Cadalso y Santibáñez el Alto.
- EX208: Villarreal de San Carlos, Trujillo, Madroñera.
- EX370: Plasencia
- EX203: Losar de la Vera, Valverde de la Vera, Plasencia, Gargüera, Tejeda de Tiétar, Arroyomolinos de la Vera, Pasarón de la Vera, Torremenga, Jaraíz de la Vera
- EX118: Navalvillar de Ibor, Guadalupe
- EX386: Deleitosa, Robledollano
- EX103: Pallares, Monesterio, Calera de León y Cabeza la Vaca, Llerena
- EX112: Jerez de los Caballeros, Brovales, Burguillos del Cerro
- EX104: La Coronada, Benquerencia de la Serena, La Nava, Helechal, Almorchón, Cabeza del Buey
- EX105: Guareña
- EX209: Esparragalejo, La Garrovilla, Torremayor
- EX300: Solana de los Barros
- EX:320: Salvaleón -EX322: Cabeza del Buey
- EX345: Higuera de la Serena
- EX363: Talavera la Real
Mejora y financiación
Entre las principales actuaciones previstas figuran la mejora del firme en curvas, la renovación de la señalización horizontal, la instalación de balizas disuasorias para fauna, la colocación de barreras de seguridad con protección para motoristas y la incorporación de bandas transversales de alerta.
La financiación de estas obras se reparte entre fondos de la comunidad autónoma (15%) y fondos FEDER (85%).
Plazos
El contrato está dividido en tres lotes:
- Lote 1: actuaciones en las carreteras EX-203, EX-205, EX-208, EX-370, EX-118 y EX-386, con un plazo de ejecución de cuatro meses.
- Lote 2: intervenciones en la EX-103 y la EX-112, que se realizarán en tres meses.
- Lote 3: obras en las vías EX-104, EX-105, EX-209, EX-300, EX-320, EX-322, EX-345 y EX-363, con un plazo de cuatro meses.
