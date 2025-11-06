Estas son las 16 carreteras peligrosas para moteros en las que ha arrancado el proceso de reforma en Extremadura

La Junta de Extremadura ha sacado a licitación las obras de mejora de la seguridad viaria en 16 tramos de la red autonómica, por un importe total de 2,86 millones de euros. El plazo para presentar ofertas estará abierto hasta el 26 de noviembre de 2025, según anuncia la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Los trabajos, que se ejecutarán a lo largo de 2026, tienen como objetivo reducir la siniestralidad y reforzar la protección de los motoristas. Se basan en los estudios de diagnóstico de seguridad vial, los informes TCA, los análisis de accidentes mortales y los tramos con alta incidencia de atropellos de fauna.

A qué localidades afecta

Las intervenciones afectarán a casi medio centenar de localidades de las provincias de Cáceres y Badajoz. Entre ellas figuran Losar de la Vera, Plasencia, Guadalupe, Monesterio, Jerez de los Caballeros, Cabeza del Buey, Talavera la Real o Trujillo, entre otras.

EX205: Cerezo, Mohedas de Granadilla, Villasbuenas de Gata, Torre de Don Miguel, Cadalso y Santibáñez el Alto.

EX208: Villarreal de San Carlos, Trujillo, Madroñera.

EX370: Plasencia

EX203: Losar de la Vera, Valverde de la Vera, Plasencia, Gargüera, Tejeda de Tiétar, Arroyomolinos de la Vera, Pasarón de la Vera, Torremenga, Jaraíz de la Vera

EX118: Navalvillar de Ibor, Guadalupe

EX386: Deleitosa, Robledollano

EX103: Pallares, Monesterio, Calera de León y Cabeza la Vaca, Llerena

EX112: Jerez de los Caballeros, Brovales, Burguillos del Cerro

EX104: La Coronada, Benquerencia de la Serena, La Nava, Helechal, Almorchón, Cabeza del Buey

EX105: Guareña

EX209: Esparragalejo, La Garrovilla, Torremayor

EX300: Solana de los Barros

EX:320: Salvaleón -EX322: Cabeza del Buey

EX345: Higuera de la Serena

EX363: Talavera la Real

Mejora y financiación

Entre las principales actuaciones previstas figuran la mejora del firme en curvas, la renovación de la señalización horizontal, la instalación de balizas disuasorias para fauna, la colocación de barreras de seguridad con protección para motoristas y la incorporación de bandas transversales de alerta.

La financiación de estas obras se reparte entre fondos de la comunidad autónoma (15%) y fondos FEDER (85%).

Plazos

El contrato está dividido en tres lotes: