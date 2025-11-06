Un tornado, rachas de hasta 100 km/h... ¿Está cambiando el otoño en Extremadura?

Duró apenas unas dos horas, pero el frente atlántico que atravesó de oeste a este Extremadura el pasado miércoles dejó una combinación de fenómenos meteorológicos (tormenta, lluvia, granizo, viento, rayos, truenos...) que causó estragos en algunos puntos de la región, como en Cáceres donde las fuertes lluvias dejaron más de 20 litros por metro cuadrado en poco más de una hora (algo inusual) y anegó algunas zonas de la ciudad, o también en la localidad pacense de La Zarza, donde todo a punta a que fue un tornado lo que dejó imágenes insólitas y daños materiales en la localidad.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), cambiaba a primera hora de la mañana sus alertas, pasando la amarilla establecida para toda a la región a naranja por un riesgo importante. ¿Qué ocurrió el miércoles en cuestión de pocas horas? «El mecanismo que generó todos esos fenómenos fue un frente atlántico típico del otoño, que se produce cuando una masa de aire frío alcanza a una masa de aire cálido, pero era muy activo y muy rápido», explica Marcelino Núñez, delegado territorial de la Aemet en Extremadura. De hecho, señala que el cambio en la alerta se decidió a primera hora de la mañana cuando el frente pisó Portugal: «ahí ya vimos que su comportamiento era más duro, con más fenómenos de los que venía haciendo en el mar y muy rápido, de hecho tardó una hora en atravesar Portugal», cuenta.

"Estamos estudiándolo, pero todo apunta a un tornado"

Una vez en suelo extremeño, el frente descargó parte de su furia dejando rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora en Tornavacas y de 94 kilómetros en Castuera, precipitaciones acumuladas de casi 40 litros por metro cuadrado en Hoyos y en Almendralejo en poco tiempo, más de 3.300 rayos en las dos provincias extremeñas y hasta un tornado en La Zarza, que también podría haberse registrado en algún otro punto de la comunidad. De momento, como ha hecho en otras ocasiones la Aemet está estudiando ese fenómeno no tan usual en Extremadura y señala que, aunque no pueden confirmarlo todavía a la espera de corroborar datos técnicos, «creemos que fue lo más probable», indica Núñez.

Ramas de un árbol caídas el pasado miércoles en el caso urbano de Badajoz. / SANTI GARCÍA

Así, explica que «al paso de un frente se generan nubes tormentosas y en la base de algunas de esas nubes, que suelen ser grandes y requieren de una gran diferencia de temperatura con la superficie, pueden generarse tornados. Estamos estudiándolo, tanto los datos técnicos como las imágenes que son compatibles, pero no es un fenómeno descartable porque entra dentro de este tipo de frentes», señala el delegado de la Aemet.

De hecho, subraya que tienen constancia de que haya al menos uno o dos tornados cada año en la comunidad con vientos de entre 100 o 120 kilómetros por hora, entendiendo que nada tienen que ver estos con los grandes fenómenos registrados al otro lado del Atlántico, de mucha mayor intensidad, potencia y dimensiones por las condiciones climáticas de la costa oeste. Los tornados que puede registrar la comunidad, como el de La Zarza, son «difíciles de observar» si no ocurren en una zona urbana como ocurrió este miércoles. «Los daños, a veces, son casi indistinguibles de otros fenómenos», destaca.

"Nuestras ciudades no están preparadas"

Según Núñez, lo que tampoco es muy frecuente es activar los avisos naranja y rojo en esta comunidad más allá del verano. «Son frecuentes por las altas temperaturas, pero no tanto por lluvias y tormentas, apenas dos o tres veces cada año», señala.

Tras estos últimos fenómenos, ¿está cambiando el otoño en la comunidad? Para el delegado de la Aemet, la situación no es excepcional, aunque sí advierte de cambios en los últimos años. «Lo que hace 15 o 20 años advertían los expertos en cambio climático, lo estamos viendo: ahora las precipitaciones están más concentradas en pocas horas o pocos días». Y octubre, dice, es la prueba fehaciente de ello: el mes ha terminado seco, pero lo poco que ha llovido se ha concentrado en apenas tres días, cuando el número medio de días de lluvia este mes es de 8 o 9.

Así, señala que la intensidad de las precipitaciones registradas el pasado miércoles no son frecuentes, pero sí hay registros previos similares. «No es la precipitación habitual que ocurre durante el otoño en Extremadura, donde los frentes suelen pasar más suavemente tras dejar atrás el Atlántico, pero hay que anotar que cada año se produce uno o dos fenómenos de este tipo que antes eran más extraños y ya no son tan inusuales. Lo que ocurre es que inevitablemente nuestras ciudades no están preparadas».