Vox no descarta a nadie para encabezar la lista: «Cualquiera podría hacer una campaña excelente»

El senador y presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, no descarta a ninguno de los compañeros de su partido, ni a él mismo, para ser cabeza de lista en las próximas elecciones autonómicas en la región. «Cualquier persona de Vox que el Comité Ejecutivo Nacional designe, estoy seguro de que hará una campaña excelente y ofrecerá programa, coherencia y principios», ha apuntado este jueves a preguntas de los medios en Mérida.

Así, tras remarcar que el de Vox «no es un proyecto personalista», sino «un proyecto para España y para Extremadura», ha defendido que «cualquiera» de sus compañeros o él mismo podrían «encabezar la lista perfectamente». Sobre si le gustaría repetir como candidato de Vox en las elecciones en Extremadura, ha señalado que «servir es un honor, siempre», y tras desear que sus palabras no se interpreten de «como ningún deseo» por su parte, ha remarcado que él en todo caso está «para servir en el sitio que el partido y que el presidente nacional» de su partido le digan.

Debate en RTVE

Por otra parte, Gordillo ha lamentado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, haya declinado su participación en el debate electoral planteado en RTVE. A su juicio, la a su vez candidata del PP a los comicios «ha optado por esconderse para no rendir cuentas ante los extremeños». «Pasamos del ‘habla Extremadura’ al ‘calla Guardiola’. Guardiola ha elegido las fechas navideñas para camuflar su campaña y ahora intenta hurtar a extremeños y españoles un debate televisado», ha indicado.

«¿Qué lleva la señora Guardiola a un debate? ¿Qué puede defender después de dos años estériles en los que se ha limitado a consolidar la herencia socialista?», ha cuestionado Gordillo, para quien «el PP y Guardiola representan la estafa del bipartidismo: prometen el cambio y acaban pactando con el PSOE y las políticas progresistas». Por último, ha dicho que la formación liderada por Santiago Abascal acudirá «a todos los debates, con cualquier formato y esté quien esté».