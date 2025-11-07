Más de 890.000 extremeños están llamados a las urnas en el adelanto electoral: casi el 40% tiene más de 45 años

Un total de 890.967 extremeños están llamados a votar en las elecciones anticipadas a la Asamblea de Extremadura del próximo 21 de diciembre, una cifra que crece en casi 1.200 personas respecto a los comicios del 28 de mayo de 2023. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Oficina del Censo Electoral (OCE), casi el 40% de los votantes tiene más de 45 años, y un 3,4% del total reside actualmente en el extranjero. Además, 15.870 jóvenes podrán votar por primera vez el 21D tras haber cumplido la mayoría de edad, si bien la cifra de los que se estrenan en unas autonómicas se eleva hasta 26.695.

Radiografía del electorado

Por provincias, el censo se reparte entre Badajoz, con 551.368 electores (61,9%) y Cáceres con 339.599 (38,1%). Según la OCE, Extremadura cuenta con 437.500 mujeres y 422.859 hombres inscritos para votar el 21D. El grupo más numeroso se sitúa entre los 45 y 64 años (316.000 personas, el 35,7% del total), seguido por los mayores de 65 (249.000). Los menores de 35 años representan el 20% del total, lo que confirma un electorado con fuerte peso de los votantes de más edad.

. / El Periódico

Esta composición demográfica puede resultar determinante en el resultado de los comicios, ya que el voto senior es tradicionalmente más estable y con mayor participación, mientras que el electorado joven tiende a mostrar mayor abstención y volatilidad política. Por ello las pensiones, la sanidad, las ayudas a la dependencia o la despoblación rural, temas que conectan directamente con ese segmento mayoritario del electorado, serán mensajes claves en la campaña electoral.

El peso del voto emigrante

En conjunto, el voto exterior representa el 3,4% del electorado extremeño, aunque la proporción es más alta en la provincia cacereña, donde supera el 5%. Por países, los principales destinos de los extremeños en el exterior son Francia (7.877 electores), Alemania (4.854) y Argentina (4.177). También superan el millar de votantes extremeños Brasil (1.875), Suiza (1.822), Reino Unido (1.276), Bélgica (1.035) y Estados Unidos (1.022).

Los municipios con mayor proporción de voto extranjero se registran en localidades pequeñas del norte y este de la región. Destacan Mesas de Ibor, con el 62% de los votantes residentes en el extranjero; Valdelacasa de Tajo (46%), Robledillo de Gata (44%), Deleitosa (31%) o Valverde de la Vera (28%), donde la emigración histórica hacia Francia, Suiza o Alemania ha dejado una huella notable en el censo.

Extremadura ya tiene lista sus urnas para la cita del domingo / Jorge Valiente

Los electores extremeños residentes fuera de España podrán ejercer su derecho al voto sin necesidad de solicitud previa, gracias a la reforma legal aprobada en 2022. La Oficina del Censo Electoral enviará la documentación necesaria en dos envíos independientes a partir del 15 de noviembre y también podrá recogerse en los centros de votación habilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores entre el 13 y el 18 de diciembre, fechas en las que estará disponible el depósito del voto en urna.

Consultas y reclamaciones

El INE recuerda que el censo puede consultarse del 3 al 10 de noviembre en los ayuntamientos, delegaciones provinciales de la OCE y en las oficinas consulares en el caso de los residentes en el extranjero. También está disponible en la sede electrónica del INE, donde puede accederse con el sistema Cl@ve para verificar la inscripción del votante y conocer la mesa y el local electoral asignado.

Durante el mismo periodo, los electores podrán presentar reclamaciones sobre sus datos de inscripción a través de la sede electrónica, los ayuntamientos, los consulados o las delegaciones provinciales de la OCE. Quienes deseen no recibir propaganda electoral podrán solicitar su exclusión hasta el 10 de noviembre por internet mediante Cl@ve o presencialmente en ayuntamientos, oficinas consulares y delegaciones provinciales de la OCE. A partir del 24 de noviembre, los votantes recibirán sus tarjetas censales con la información sobre su mesa electoral