Cien municipios extremeños deben recoger sus gallinas desde el lunes: el listado y las prohibiciones

Entre el 1 de julio y el 5 de noviembre han sido comunicados en Europa 139 focos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en aves de corral, 708 en aves silvestres y 33 en aves cautivas. En cuanto a las aves de corral, Polonia (17), Italia (16) y España (14) están en cabeza. Respecto a las aves silvestres, Alemania (396), Francia (103) y España (68) son las más afectadas. En aves cautivas, España (5), República Checa (4) y Francia (4) lideran los registros. El conjunto de los casos de gripe aviar se ha centrado sobre todo en la zona centro y norte de Europa, así como en la Península Ibérica.

Por si fuera poco, "durante las últimas semanas se ha producido un aumento en el número de casos detectados, tanto en aves silvestres como en aves de corral, lo que indica una tendencia al empeoramiento de la situación con el consiguiente aumento de riesgo para España", explica el Ministerio de Agricultura en un informe que acaba de ver la luz.

El frío ayuda al virus

Semanalmente se actualiza este análisis que mide la posibilidad de la llegada a España de nuevos focos a través de aves migratorias. Para ello, el ministerio utiliza un modelo de evaluación que estima el riesgo comarcal basado en las notificaciones de casos positivos en Europa, en los movimientos de aves silvestres desde las zonas afectadas del continente, de la estacionalidad de los movimientos de las aves silvestres en España y de las temperaturas. Cabe destacar que la capacidad de supervivencia del virus aumenta al descender el termómetro.

Aumento importante del riesgo

Todo ello ha dado como resultado, en la última semana, "un incremento de riesgo significativo evidenciado por un aumento en el número de municipios en nivel de riesgo alto y muy alto, municipios que en muchos casos están además incluidos en zonas de especial riesgo y en la zonas de especial vigilancia", explica el Ministerio de Agricultura.

Mapa del Ministerio de Agricultura con la alerta por brotes de gripe aviar, actualizado a la última semana. / Animal's Health

En consecuencia, se ha decidido aumentar el nivel de riesgo a nivel nacional y aplicar medidas de mitigación. Las medidas vienen recogidas en la Orden APA/2442/2206 y deben aplicarse en las Zonas de Especial Riesgo y Zonas de Especial Vigilancia.

¿Cuáles son las medidas?

👉Queda prohibida la utilización de pájaros de los órdenes Anseriformes y Charadriiformes como señuelo.

👉 Queda prohibida la cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral.

👉 Queda prohibida la cría de aves de corral al aire libre. No obstante, cuando esto no sea posible, la autoridad competente podrá autorizar el mantenimiento de aves de corral al aire libre, mediante la colocación, si ello fuera posible, de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres, y siempre que se alimente y abreve a las aves en el interior de las instalaciones o en un refugio que impida la llegada de aves silvestres y evite el contacto de éstas con los alimentos o el agua destinados a las aves de corral.

👉 Queda prohibido dar agua a las aves de corral procedente de depósitos de agua a los que puedan acceder aves silvestres, salvo en caso de que se trate esa agua a fin de garantizar la inactivación de posibles virus de influenza aviar.

👉 Los depósitos de agua situados en el exterior requeridos por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corral, quedarán protegidos suficientemente contra las aves acuáticas silvestres.

👉 Queda prohibida la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales, así como cualquier concentración de aves de corral u otro tipo de aves cautivas al aire libre.

¿Cuáles son los municipios extremeños afectados?

Los municipios de Extremadura que deben aplicar la orden están todos incluidos en Zonas de Especial Vigilancia y son los siguientes:

👉Provincia de Badajoz

Alange

Alburquerque

Alconchel

Almendralejo

Badajoz

Berlanga

Cabeza del Buey

Campanario

Capilla

Casas de Don Pedro

Castilblanco

Castuera

La Coronada

Cheles

Don Benito

Esparragalejo

Esparragosa de Lares

Feria

Fuente del Maestre

Helechosa de los Montes

Herrera del Duque

Higuera de Llerena

Hornachos

Llera

Llerena

Medellín

Mérida

Montijo

Navalvillar de Pela

Nogales

Oliva de Mérida

Olivenza

Orellana de la Sierra

Orellana la Vieja

Palomas

Peñalsordo

Puebla de Alcocer

Puebla de la Reina

Rena

Ribera del Fresno

Risco

Salvatierra de los Barros

Sancti-Spíritus

Santa Amalia

Siruela

Talarrubias

Torre de Miguel Sesmero

Valdecaballeros

Villagonzalo

Villanueva de la Serena

Villanueva del Fresno

Villar del Rey

Villarta de los Montes

Zarza Capilla

Zarza, La

👉Provincia de Cáceres

Acechuche

Alcántara

Alcollarín

Aldea del Obispo

Alia

Almaraz

Belvís de Monroy

Berrocalejo

Bohonal de Ibor

Cáceres

Caminomorisco

Campo Lugar

Casas de Miravete

Ceclavín

Escurial

Garrovillas

Gordo, El

Guijo de Granadilla

Logrosán

Madrigalejo

Malpartida de Plasencia

Mata de Alcántara

Mesas de Ibor

Miajadas

Mohedas de Granadilla

Navalmoral de la Mata

Peraleda de la Mata

Peraleda de San Román

Pesga, La

Romangordo

Santiago del Campo

Santibáñez el Alto

Saucedilla

Serrejón

Talaván

Toril

Torrecillas de la Tiesa

Torreorgaz

Trujillo

Valdecañas de Tajo

Valdehúncar

Villa del Campo

Zarza de Granadilla

Zorita

Los humedales

Estos municipios deben extremar precauciones por la proximidad a zonas de paso de aves silvestres. Extremadura es la comunidad que tiene, con diferencia, más humedales contemplados en el mapa de estudio del Ministerio de Agricultura:

Río Guadiana: Azud de Badajoz

Embalse del Guadalupejo

Embalse de Cornalvo

Embalse de Canchales

Complejo Lagunar de la Albuera

Embalse de Alange

Embalse de Nogales

Embalse de Cuncos

Embalse de Los Molinos

Embalse del Zújar

Embalse de la Serena

Embalse de Montijo

Zújar: Presa del Zújar-Villanueva de la Serena

Embalse de Alqueva

Arrozales de Palazuelos y Guadalperales

Embalse de Orellana

Embalse de Arroyo Conejo o de Llerena

Embalse de Villalba

Charca Casas de Hito I

Embalse de Sierra Brava

Embalse del Tozo o El Águila

Charca de la Torre

Embalse de Burdallo o Merlinejo

Embalse de Mata de Alcántara

Embalse de Talaván

Embalse de Gabriel y Galán

Embalse de Borbollón

Embalse Torrejón Tajo

Embalse de Arrocampo

Embalse de Guadiloba

Charca de la Copa I

Charca del Rincón I

Embalse de Valdecañas

Embalse Torrejón –Tiétar

Embalse de Alcántara I

Embalse de Alcollarín

Embalse de Búrdalo

Charca Casas de Hito II

Embalse Peña del Águila

Arrozales de Casas de Hito

Arrozales de Gorbea

Embalse de García Sola

¿Y los municipios no incluidos en las medidas de riesgo?

El Ministerio de Agricultura insta a las autoridades competentes a tomar medidas generales de información y concienciación para reforzar la vigilancia pasiva y la bioseguridad en la medida de lo posible.

Resto de España

Las medidas se aplicarán en un total de 1.199 municipios: Andalucía (197), Aragón (128), Canarias (1), Cantabria (31) Castilla y León (250), Castilla-La Mancha (18), Cataluña (224), Comunidad de Madrid (16), Comunidad Valenciana (138), Extremadura (99), Galicia (40), Islas Baleares (14), La Rioja (6), Navarra (12) País Vasco (6), Principado de Asturias (8), Región de Murcia (11), Ceuta y Melilla.

¿Qué es la gripe aviar?

La gripe aviar (también conocida como influenza aviar) es una enfermedad infecciosa causada por virus de la influenza tipo A, que afecta principalmente a las aves, tanto silvestres como domésticas (como pollos, pavos o patos).

Estos virus se dividen en varios subtipos, según las proteínas de su superficie (H y N, de hemaglutinina y neuraminidasa). Algunos de los más conocidos son H5N1, H7N9 o H5N8.

¿Cómo se transmite?

En las aves , el virus se propaga fácilmente a través de las secreciones respiratorias, las heces o el contacto con superficies contaminadas.

, el virus se propaga fácilmente a través de las secreciones respiratorias, las heces o el contacto con superficies contaminadas. En los humanos, el contagio es muy poco frecuente, pero puede ocurrir tras un contacto directo y estrecho con aves infectadas (vivas o muertas), sus secreciones o entornos contaminados.

¿Se contagia entre personas?

Hasta ahora, no se ha demostrado una transmisión sostenida entre humanos .

. Sin embargo, algunos casos aislados de contagio humano se han registrado, principalmente en Asia, África y Europa, generalmente en personas que trabajaban con aves.

Síntomas en humanos

Cuando ocurre el contagio, los síntomas pueden ir desde una gripe leve hasta una neumonía grave, con fiebre alta, tos, dolor muscular y dificultad respiratoria.

Prevención

Evitar el contacto con aves enfermas o muertas.

Cocinar bien la carne de ave y los huevos.

Usar medidas de bioseguridad en granjas y mercados.

En resumen: la gripe aviar afecta principalmente a las aves y el riesgo para los humanos es muy bajo, aunque no inexistente. Las autoridades sanitarias la vigilan de cerca para evitar que evolucione hacia una forma que pueda transmitirse fácilmente entre personas.