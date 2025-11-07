Prevención contra el patógeno
Cien municipios extremeños deben recoger sus gallinas desde el lunes: el listado y las prohibiciones
El importante incremento del riesgo en España de la gripe aviar obliga al Ministerio de Agricultura a confinar las aves de corral en 1.200 poblaciones españolas.
Extremadura es la comunidad con más humedales a tener en cuenta, por la llegada de aves silvestres de otros puntos del continente que pueden extender el virus.
Entre el 1 de julio y el 5 de noviembre han sido comunicados en Europa 139 focos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en aves de corral, 708 en aves silvestres y 33 en aves cautivas. En cuanto a las aves de corral, Polonia (17), Italia (16) y España (14) están en cabeza. Respecto a las aves silvestres, Alemania (396), Francia (103) y España (68) son las más afectadas. En aves cautivas, España (5), República Checa (4) y Francia (4) lideran los registros. El conjunto de los casos de gripe aviar se ha centrado sobre todo en la zona centro y norte de Europa, así como en la Península Ibérica.
Por si fuera poco, "durante las últimas semanas se ha producido un aumento en el número de casos detectados, tanto en aves silvestres como en aves de corral, lo que indica una tendencia al empeoramiento de la situación con el consiguiente aumento de riesgo para España", explica el Ministerio de Agricultura en un informe que acaba de ver la luz.
El frío ayuda al virus
Semanalmente se actualiza este análisis que mide la posibilidad de la llegada a España de nuevos focos a través de aves migratorias. Para ello, el ministerio utiliza un modelo de evaluación que estima el riesgo comarcal basado en las notificaciones de casos positivos en Europa, en los movimientos de aves silvestres desde las zonas afectadas del continente, de la estacionalidad de los movimientos de las aves silvestres en España y de las temperaturas. Cabe destacar que la capacidad de supervivencia del virus aumenta al descender el termómetro.
Aumento importante del riesgo
Todo ello ha dado como resultado, en la última semana, "un incremento de riesgo significativo evidenciado por un aumento en el número de municipios en nivel de riesgo alto y muy alto, municipios que en muchos casos están además incluidos en zonas de especial riesgo y en la zonas de especial vigilancia", explica el Ministerio de Agricultura.
En consecuencia, se ha decidido aumentar el nivel de riesgo a nivel nacional y aplicar medidas de mitigación. Las medidas vienen recogidas en la Orden APA/2442/2206 y deben aplicarse en las Zonas de Especial Riesgo y Zonas de Especial Vigilancia.
¿Cuáles son las medidas?
👉Queda prohibida la utilización de pájaros de los órdenes Anseriformes y Charadriiformes como señuelo.
👉 Queda prohibida la cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral.
👉 Queda prohibida la cría de aves de corral al aire libre. No obstante, cuando esto no sea posible, la autoridad competente podrá autorizar el mantenimiento de aves de corral al aire libre, mediante la colocación, si ello fuera posible, de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres, y siempre que se alimente y abreve a las aves en el interior de las instalaciones o en un refugio que impida la llegada de aves silvestres y evite el contacto de éstas con los alimentos o el agua destinados a las aves de corral.
👉 Queda prohibido dar agua a las aves de corral procedente de depósitos de agua a los que puedan acceder aves silvestres, salvo en caso de que se trate esa agua a fin de garantizar la inactivación de posibles virus de influenza aviar.
👉 Los depósitos de agua situados en el exterior requeridos por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corral, quedarán protegidos suficientemente contra las aves acuáticas silvestres.
👉 Queda prohibida la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales, así como cualquier concentración de aves de corral u otro tipo de aves cautivas al aire libre.
¿Cuáles son los municipios extremeños afectados?
Los municipios de Extremadura que deben aplicar la orden están todos incluidos en Zonas de Especial Vigilancia y son los siguientes:
👉Provincia de Badajoz
- Alange
- Alburquerque
- Alconchel
- Almendralejo
- Badajoz
- Berlanga
- Cabeza del Buey
- Campanario
- Capilla
- Casas de Don Pedro
- Castilblanco
- Castuera
- La Coronada
- Cheles
- Don Benito
- Esparragalejo
- Esparragosa de Lares
- Feria
- Fuente del Maestre
- Helechosa de los Montes
- Herrera del Duque
- Higuera de Llerena
- Hornachos
- Llera
- Llerena
- Medellín
- Mérida
- Montijo
- Navalvillar de Pela
- Nogales
- Oliva de Mérida
- Olivenza
- Orellana de la Sierra
- Orellana la Vieja
- Palomas
- Peñalsordo
- Puebla de Alcocer
- Puebla de la Reina
- Rena
- Ribera del Fresno
- Risco
- Salvatierra de los Barros
- Sancti-Spíritus
- Santa Amalia
- Siruela
- Talarrubias
- Torre de Miguel Sesmero
- Valdecaballeros
- Villagonzalo
- Villanueva de la Serena
- Villanueva del Fresno
- Villar del Rey
- Villarta de los Montes
- Zarza Capilla
- Zarza, La
👉Provincia de Cáceres
- Acechuche
- Alcántara
- Alcollarín
- Aldea del Obispo
- Alia
- Almaraz
- Belvís de Monroy
- Berrocalejo
- Bohonal de Ibor
- Cáceres
- Caminomorisco
- Campo Lugar
- Casas de Miravete
- Ceclavín
- Escurial
- Garrovillas
- Gordo, El
- Guijo de Granadilla
- Logrosán
- Madrigalejo
- Malpartida de Plasencia
- Mata de Alcántara
- Mesas de Ibor
- Miajadas
- Mohedas de Granadilla
- Navalmoral de la Mata
- Peraleda de la Mata
- Peraleda de San Román
- Pesga, La
- Romangordo
- Santiago del Campo
- Santibáñez el Alto
- Saucedilla
- Serrejón
- Talaván
- Toril
- Torrecillas de la Tiesa
- Torreorgaz
- Trujillo
- Valdecañas de Tajo
- Valdehúncar
- Villa del Campo
- Zarza de Granadilla
- Zorita
Los humedales
Estos municipios deben extremar precauciones por la proximidad a zonas de paso de aves silvestres. Extremadura es la comunidad que tiene, con diferencia, más humedales contemplados en el mapa de estudio del Ministerio de Agricultura:
- Río Guadiana: Azud de Badajoz
- Embalse del Guadalupejo
- Embalse de Cornalvo
- Embalse de Canchales
- Complejo Lagunar de la Albuera
- Embalse de Alange
- Embalse de Nogales
- Embalse de Cuncos
- Embalse de Los Molinos
- Embalse del Zújar
- Embalse de la Serena
- Embalse de Montijo
- Zújar: Presa del Zújar-Villanueva de la Serena
- Embalse de Alqueva
- Arrozales de Palazuelos y Guadalperales
- Embalse de Orellana
- Embalse de Arroyo Conejo o de Llerena
- Embalse de Villalba
- Charca Casas de Hito I
- Embalse de Sierra Brava
- Embalse del Tozo o El Águila
- Charca de la Torre
- Embalse de Burdallo o Merlinejo
- Embalse de Mata de Alcántara
- Embalse de Talaván
- Embalse de Gabriel y Galán
- Embalse de Borbollón
- Embalse Torrejón Tajo
- Embalse de Arrocampo
- Embalse de Guadiloba
- Charca de la Copa I
- Charca del Rincón I
- Embalse de Valdecañas
- Embalse Torrejón –Tiétar
- Embalse de Alcántara I
- Embalse de Alcollarín
- Embalse de Búrdalo
- Charca Casas de Hito II
- Embalse Peña del Águila
- Arrozales de Casas de Hito
- Arrozales de Gorbea
- Embalse de García Sola
¿Y los municipios no incluidos en las medidas de riesgo?
El Ministerio de Agricultura insta a las autoridades competentes a tomar medidas generales de información y concienciación para reforzar la vigilancia pasiva y la bioseguridad en la medida de lo posible.
Resto de España
Las medidas se aplicarán en un total de 1.199 municipios: Andalucía (197), Aragón (128), Canarias (1), Cantabria (31) Castilla y León (250), Castilla-La Mancha (18), Cataluña (224), Comunidad de Madrid (16), Comunidad Valenciana (138), Extremadura (99), Galicia (40), Islas Baleares (14), La Rioja (6), Navarra (12) País Vasco (6), Principado de Asturias (8), Región de Murcia (11), Ceuta y Melilla.
¿Qué es la gripe aviar?
La gripe aviar (también conocida como influenza aviar) es una enfermedad infecciosa causada por virus de la influenza tipo A, que afecta principalmente a las aves, tanto silvestres como domésticas (como pollos, pavos o patos).
Estos virus se dividen en varios subtipos, según las proteínas de su superficie (H y N, de hemaglutinina y neuraminidasa). Algunos de los más conocidos son H5N1, H7N9 o H5N8.
¿Cómo se transmite?
- En las aves, el virus se propaga fácilmente a través de las secreciones respiratorias, las heces o el contacto con superficies contaminadas.
- En los humanos, el contagio es muy poco frecuente, pero puede ocurrir tras un contacto directo y estrecho con aves infectadas (vivas o muertas), sus secreciones o entornos contaminados.
¿Se contagia entre personas?
- Hasta ahora, no se ha demostrado una transmisión sostenida entre humanos.
- Sin embargo, algunos casos aislados de contagio humano se han registrado, principalmente en Asia, África y Europa, generalmente en personas que trabajaban con aves.
Síntomas en humanos
Cuando ocurre el contagio, los síntomas pueden ir desde una gripe leve hasta una neumonía grave, con fiebre alta, tos, dolor muscular y dificultad respiratoria.
Prevención
- Evitar el contacto con aves enfermas o muertas.
- Cocinar bien la carne de ave y los huevos.
- Usar medidas de bioseguridad en granjas y mercados.
En resumen: la gripe aviar afecta principalmente a las aves y el riesgo para los humanos es muy bajo, aunque no inexistente. Las autoridades sanitarias la vigilan de cerca para evitar que evolucione hacia una forma que pueda transmitirse fácilmente entre personas.
