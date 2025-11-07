Comienza la temporada de setas en Extremadura: dónde puedes encontrarlas

Con la llegada del otoño, salir al campo en busca de setas se ha convertido en una de las actividades más populares para reconectar con la naturaleza. Sin embargo, no basta con adentrarse en el monte y llenar la cesta: es importante saber dónde crecen y qué especies son seguras para evitar intoxicaciones.

Tras las abundantes lluvias de los últimos días en Extremadura, seguidas de las jornadas de sol que iluminarán el fin de semana, el terreno ofrece las condiciones perfectas para el crecimiento de los hongos más característicos de la temporada. La influencer rural Magdalenita comparte su entusiasmo por esta práctica, pensaba volver a casa sin encontrar ninguna seta, pero terminó hallando un ejemplar muy conocido: el Lycoperdon perlatum, popularmente llamado 'pedo de lobo'.

Dónde encontrarlas

El Parque Natural de Monfragüe es uno de los destinos más populares para la recolección de setas en Extremadura. Sus extensos bosques y clima húmedo hacen de este el entorno perfecto para la aparición de diferentes hongos. También pueden encontrarse en la Sierra de Gata, destacado por la presencia de especies micológicas en sus zonas sombrías y especialmente húmedas. El Valle del Jerte tampoco se queda atrás, aunque es más conocido por sus cerezos, también ofrece un entorno ideal para el crecimiento de múltiples hongos.

Las setas también tienen dueño

Recoger setas sin permiso puede acarrear multas elevadas. Aunque tradicionalmente esta actividad no requería licencias, desde hace algunos años está regulada por las comunidades autónomas, incluida Extremadura. Por eso, en ocasiones es mejor hacer como Magdalenita: disfrutar del paseo otoñal y del paisaje sin recolectar, evitando sanciones y posibles intoxicaciones por especies desconocidas.

Esta práctica debe realizarse siempre respetando el entorno natural y sin recolectar en exceso, para mantener la biodiversidad. Para quienes sí cuenten con permiso, existen dos métodos recomendados:

A mano: sujetando la seta por el tallo y girándola suavemente para no dañar el micelio.

sujetando la seta por el tallo y girándola suavemente para no dañar el micelio. Con la ayuda de una navaja: cortando la base de forma horizontal, lo que permite que el hongo vuelva a crecer.

En ambos casos, las setas deben depositarse en cestas de mimbre o materiales transpirables, nunca en bolsas de plástico, para facilitar la dispersión de esporas y contribuir a la regeneración del entorno.