El DOE abre el plazo del concurso de traslado para médicos de familia del SES en Extremadura

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este viernes la resolución de la convocatoria del concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes del Servicio Extremeño de Salud (SES).

En concreto, la convocatoria se refiere a plazas de personal en la categoría de Médico o Médica de Familia de los Equipos de Atención Primaria, dentro del sistema sanitario público regional.

Plazo de solicitudes y documentación

A partir de este sábado, 8 de noviembre, se abre un plazo de 20 días hábiles para que las personas interesadas puedan presentar sus solicitudes y la documentación necesaria.

Consulta de la convocatoria

Toda la información sobre el proceso, requisitos y documentación exigida puede consultarse en el siguiente enlace oficial del DOE:

👉 https://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2025/2150o/25063947.pdf