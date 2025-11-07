USO convoca 28 jornadas de huelga entre los funcionarios de la Junta por la homologación salarial

La Unión Sindical Obrera (USO) Extremadura ha anunciado que mantiene, incluso con las elecciones autonómicas convocadas para el próximo 21 de diciembre, la convocatoria de 28 jornadas de huelga a partir del 14 de noviembre y hasta finales de 2026 para reclamar la equiparación salarial de la plantilla de la Administración General de la Junta de Extremadura con los de otras administraciones.

En concreto, están llamados cerca de 18.000 empleados públicos. La primera de las concentraciones se realizará frente a la Presidencia de la Junta el 14 de noviembre. El pasado miércoles se celebró la reunión para la negociación de los servicios mínimos, según informa el sindicato. A su juicio, ante la convocatoria de elecciones anticipadas, la presidenta extremeña, María Guardiola, "sigue teniendo capacidad plena para negociar y comprometer mejoras laborales y retributivas" conforme a la ley.

"Aplazar las soluciones hasta la próxima legislatura solo serviría para agravar un problema que lleva años enquistado", afirma el secretario general de USO en Extremadura, Luis Manuel Gil. Por ello, dice que mantiene la convocatoria de huelga y reitera que el calendario electoral "no puede convertirse en una excusa para la inacción". "La mejora de las condiciones laborales y salariales del personal de la Administración General es una cuestión de justicia que no entiende de tiempos políticos", reitera.

USO cifra en torno a un 20% la diferencia salarial con otras administraciones regionales, una situación que, a su juicio, carece de justificación "técnica o jurídica" y supone "una evidente discriminación interna, que el actual Gobierno autonómico debe afrontar con decisión política y voluntad negociadora". La huelga pasaría a ser indefinida a partir del 1 de enero de 2026 si no se alcanza un acuerdo.

Trabajo presencial

Por último, cabe destacar que el sindicato denuncia públicamente la instrucción remitida este viernes por la Administración General de la Junta de Extremadura a sus centros directivos, en la que se ordena la obligatoriedad de la prestación presencial del servicio para todo el personal teletrabajador durante los días de huelga convocados por USO.

"Desde USO consideramos esta instrucción una obstrucción directa a un derecho fundamental reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española, que garantiza el derecho de huelga de los trabajadores y trabajadoras", señalan. "El comunicado de la Junta interpreta de manera arbitraria y extensiva el artículo 6.8 del Decreto 44/2025, de 27 de mayo, por el que se regula el teletrabajo en la Administración autonómica, imponiendo una presencialidad obligatoria generalizada que no está recogida en la norma", aseguran.