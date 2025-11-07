Sumar y los ecologistas piden el cierre de Almaraz según el calendario pactado: desconexión completa en 2028

La co-coordinadora nacional de Sumar, Lara Hernández, ha recordado este viernes que existe un acuerdo de gobierno suscrito y firmado entre su formación y el PSOE, y ha subrayado que desde su partido van "a llevar hasta el final que el cierre de Almaraz se produzca según el calendario pactado y planificado".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Hernández ha señalado que la central nuclear de Almaraz es “la más obsoleta y antigua de España”, y ha recalcado que “no es propiedad de Extremadura ni de los extremeños, sino de tres grandes eléctricas” que ahora plantean “demorar el calendario de cierre”.

Con caracter de "urgencia"

Según ha explicado, existe “la posibilidad y la necesidad con carácter de urgencia de que este cierre se haga ya”, y ha recordado que “hay una planificación desarrollada y un plan escrito negro sobre blanco”.

| / El Periódico Extremadura

“Lo que queremos es que este cierre se produzca en tiempo y forma”, ha insistido.

Pendientes de la respuesta del PSOE

Preguntada sobre si una eventual prórroga de la vida útil de la central podría generar tensiones en el gobierno de coalición, la dirigente de Sumar ha asegurado que esperarán “a ver cuál es la reacción del PSOE”, ya que todavía no hay una respuesta firme.

“Una vez que tengamos los elementos encima de la mesa, podremos valorar cómo vamos a seguir actuando”, ha añadido.

Hernández ha reafirmado que la posición de su formación “está tan clara que está reflejada en un acuerdo de gobierno”, y ha zanjado que esa es “la hoja de ruta y el norte” que guía su acción política.

Las ONG verdes rechazan una prórroga

Por otro lado, las principales ONG ecologistas han reclamado al Gobierno que no prorrogue la vida útil de Almaraz hasta 2030, después de que el Senado aprobara una enmienda del PP en la Ley de Movilidad Sostenible que suprime la fecha de cese definitivo de explotación de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó y Cofrentes.

Según las organizaciones, “la continuidad de Almaraz es el prólogo del alargamiento de vida de todo el parque nuclear”, por lo que consideran que no debería reducirse la tasa que pagan las centrales por la gestión de residuos, sino “incrementarse”.

Críticas a las "estrategias legislativas"

Las ONG han criticado que “estrategias legislativas” como la inclusión de esta enmienda son inaceptables, porque “invaden competencias del operador del sistema, del Consejo de Seguridad Nuclear y de los convenios internacionales”.

Además, aseguran que “no ayudan a mantener la credibilidad de los órganos legislativos” en la planificación energética del país.

Finalmente, han reiterado su postura contraria a la energía nuclear, a la que califican de “costosa, centralizada y dependiente de la importación de combustibles”, y que “genera residuos radiactivos de larga duración” y “supone un obstáculo para la transición energética y la estabilidad de la red eléctrica”.