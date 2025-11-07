UGT exige a la Junta de Extremadura que abone el complemento por disponibilidad a los bomberos forestales

UGT Servicios Públicos ha reclamado a la Junta de Extremadura el cumplimiento inmediato del acuerdo firmado el pasado 14 de abril en relación al complemento retributivo por disponibilidad para los bomberos forestales del Plan Infoex. Antes del inicio de la campaña de incendios, "la Junta de Extremadura quiso atribuirse el mérito de la creación de este complemento retributivo, pero a día de hoy, ni se ha aplicado ni se está respetando lo pactado", ha explicado el sindicato en nota de prensa.

Según señala, el complemento se estableció con una cuantía escalonada, una fórmula que UGT ya consideró "insuficiente" en su momento, del tal forma que en 2025, la cantidad asignada es "de apenas 6 euros brutos, una cifra irrisoria teniendo en cuenta el nivel de responsabilidad, disponibilidad y riesgo que asume este colectivo". A juicio de UGT, es "inaceptable" que los trabajadores del Infoex "tengan que esperar meses para cobrar una retribución por un trabajo ya realizado".

Incumplimiento del acuerdo

Además, critica que la Junta ha "incumplido uno de los puntos fundamentales del acuerdo, que establecía una reducción del número de horas de disponibilidad desde este mismo año". Sin embargo, los bomberos "han acumulado este verano más de 1.000 horas de disponibilidad, un esfuerzo desproporcionado que contradice directamente el compromiso firmado", apunta. "No basta con firmar acuerdos para la foto. Exigimos seriedad, cumplimiento y respeto hacia un colectivo que es esencial para la protección del medio natural y la seguridad de la ciudadanía", insiste el sindicato.

Tras la oleada de incendios registrados (muchos, de manera simultánea) este verano en la región, el gobierno autonómico otorgó una medalla simbólica al Plan Infoez como muestra de reconocimiento y agradecimiento. Sobre ello, UGT recalca que "las medallas no pagan facturas, ni reducen la carga de trabajo, ni garantizan derechos laborales". Según señala, "el verdadero reconocimiento se demuestra con hechos", como son "cumpliendo los acuerdos, mejorando las condiciones laborales y respetando la dignidad profesional del personal del Infoex".

Retrasos

También critica el sindicato los "retrasos sistemáticos" en el pago de retribuciones, especialmente de domingos y festivos, que "siguen sin abonarse en plazo", de tal forma que en octubre, los bomberos forestales cobraron los domingos y festivos correspondientes al mes de julio, una situación que tachan de "inaceptable" y que a su juicio "evidencia la falta de planificación y respeto de la Junta hacia el personal del Infoex".

Por todo ello, UGT reclama el abono inmediato del complemento por disponibilidad, la "aplicación real" del acuerdo firmado, incluyendo la reducción efectiva de las horas de disponibilidad, el "pago puntual" de todos los conceptos retributivos, incluidos domingos y festivos, así como un "respeto escrupuloso a los derechos laborales de un colectivo que se juega la vida cada verano para proteger nuestro entorno natural".