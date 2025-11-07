Vox defiende su apoyo a la nuclear de Almaraz y denuncia "la estafa del Partido Popular"

El senador de Vox y presidente del grupo parlamentario en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha denunciado este viernes "la estafa del Partido Popular" en relación con las acusaciones lanzadas contra su formación sobre el cierre de la Central Nuclear de Almaraz.

"La estafa del PP no conoce límites. Mienten y manipulan. Vox ha defendido antes, durante y después la continuidad de Almaraz. Si hoy está en riesgo es por el fanatismo climático y la Agenda 2030 que PP y PSOE han promovido durante años y que ha destruido nuestra soberanía energética", ha afirmado el dirigente regional.

Critican la "imposición de nuevas tasas"

Pelayo ha explicado que lo votado esta semana en el Senado —y que será debatido próximamente en el Congreso— no fue el cierre de la central cacereña, sino la Ley de Movilidad Sostenible, una extensión de la Ley de Cambio Climático que, según ha dicho, impulsa el cierre de las nucleares y la imposición de nuevas tasas, como la de residuos.

"Ningún partido ha cerrado ya una central nuclear salvo el PP, que clausuró Garoña en 2013 entre aplausos del señor Maroto, hoy vicepresidente del Senado. Vox, al contrario, ha defendido siempre las nucleares y la continuidad de Almaraz", ha sostenido.

El partido de Santiago Abascal ha recordado además que exigió a María Guardiola eliminar la ecotasa autonómica "que asfixia a la central", y que "solo tras la presión de Vox el PP accedió a rebajarla parcialmente". Pelayo ha concluido que su formación "seguirá defendiendo Almaraz, sus empleos y la soberanía energética de España, frente al fanatismo climático del bipartidismo y las estafas del Partido Popular".

Sobre lo ocurrido con la Ley de Movilidad Sostenible

La Ley de Movilidad Sostenible que tramitan las Cortes busca descarbonizar el transporte, digitalizar el sector, reconocer la movilidad como derecho ciudadano y aumentar la eficiencia del gasto público. Son los argumentos de base del Grupo Popular en el Senado para solicitar la eliminación del actual calendario de cierre de Almaraz, que salió este miércoles adelante tras la votación en el pleno de la Cámara Alta. Ahora llegará al Congreso, donde se ha producido un cambio respecto a anteriores iniciativas sobre las nucleares: Junts ha roto su acuerdo con el Gobierno y su voto podría sacar adelante una prórroga de las centrales.

En una semana

El PP ha aprovechado su mayoría absoluta en el Senado para incluir una enmienda al Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible (se tramita de urgencia) con ese propósito, alegando que la nuclear garantiza "por un lado, bajos precios de la energía, y por otro, una movilidad libre o baja en emisiones". La modificación fue ratificada el lunes por la Comisión de Transportes y aprobada este miércoles en sesión plenaria, dentro de un paquete de enmiendas que ha recibido el 'sí' mayoritario de la cámara por 241 apoyos (entre ellos PP y PSOE). Vox ha votado en contra. No obstante, el texto será ahora devuelto al Congreso para su debate la próxima semana. Entonces los partidos se pronunciarán sobre cada enmienda, una por una, y se verán los respaldos concretos de la relativa a Almaraz.

Si la enmienda recibe los votos necesarios, se incorporará definitivamente a la ley, de cuya aprobación depende la llegada a España de 10.000 millones de euros de fondos europeos.