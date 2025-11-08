Belarra, en Las Hurdes: "El fin de Pedro Sánchez no vendrá por Junts ni la derecha, sino por la frustración del voto progresista"

La secretaria general de Podemos y exministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha afirmado este sábado desde Las Hurdes que lo que va a terminar con el Gobierno de Pedro Sánchez "no va a ser ni Junts ni la derecha", sino la "frustración" del electorado progresista ante la falta de respuesta a problemas sociales como la crisis de vivienda.

A preguntas de los medios sobre el aviso de Junts de bloquear la legislatura, Belarra ha recordado que la decisión de convocar elecciones la tiene en su mano "única y exclusivamente" el presidente del Gobierno que ya ha dicho que "va a seguir adelante con o sin apoyo parlamentario y con o sin presupuestos", lo que supone "la ausencia total de proyecto político" para España.

El fin del Gobierno

Además, ha criticado, está haciendo exactamente "lo contrario" de aquello a lo que se comprometió cuando la gente le votó el 23 de julio. "Este Gobierno ha hecho el mayor rearme de la historia de nuestro país, ha sido cómplice del genocidio, está haciendo la peor política de especulación con la vivienda de las últimas décadas" y, según Cáritas, "la mitad de los trabajadores y trabajadoras tienen un empleo precario que no les permite vivir con dignidad", ha afirmado en declaraciones recogidas por Efe.

"Eso y no otra cosa es lo que creo que va a ser el fin de este Gobierno. Esa decisión no la va a tomar Podemos, la va a tomar el presidente del Gobierno y ya está claro que la va a tomar por intereses partidistas y personales, y no por lo que le importa a los españoles y a las españolas" como solucionar el problema de la vivienda, ha manifestado.

Precampaña en Extremadura

Belarra ha hecho estas declaraciones durante su visita a la Feria Internacional de Apicultura y Turismo de Caminomorisco (Cáceres), que ha visitado acompañada de la secretaria genreal de Podemos en Extremadura, Irene de Miguel. Ha sido el primer gran acto de precampaña de la formación en Extremadura, a falta de ratificar el candidato de la coalición Unidas por Extremadura de cara al 21D.

Visita de la exministra Ione Belarra a la Feria Internacional de Apicultura y Turismo de Caminomorisco. / El Periódico

De Miguel ha recordado que Caminomorisco es uno de los municipios afectados por los incendios forestales de este verano y ha pedido al gobierno de María Guardiola "que garantice el agua potable a los vecinos y vecinas afectados por el fuego". "Se han gastado 300.000 euros para que una empresa privada realice la técnica del helimulching, que no ha funcionado, mientras los vecinos y vecinas de este pueblo se tienen que pagar el agua de propio su bolsillo", ha criticado.

Incendios forestales

En materia de extinción de incendios, De Miguel ha lamentado que el adelanto electoral haya frenado la comisión de investigación parlamentaria para esclarecer la gestión de los fuegos, que habría servido para llamar la atención sobre las actuales condiciones laborales de los bomberos forestales.

"No solo tenemos que ampliar la plantilla de los bomberos forestales para cubrir las jubilaciones, sino que además tenemos que ampliarla para poder cambiar los turnos y acabar con esa disponibilidad perversa que sufren los bomberos forestales, y que hacen inviable la conciliación familiar", ha dicho.

Irene de Miguel, en el gobierno

Por su parte, Belarra ha insistido en esa propuesta lanzada por De Miguel porque "es imprescindible cuidar de quien nos cuida". La exministra ha considerado que los incendios forestales se apagan con prevención, "y eso no lo está haciendo en Extremadura la señora Guardiola". "Los bomberos no son plazas, son personas, y es imprescindible que se proteja a las personas que se jugaron la vida este verano para proteger a las extremeñas este verano".

Belarra ha reivindicado el trabajo desarrollado por su espacio político para sacar adelante el Estatuto del Bombero Forestal y ha asegurado que "cuando Irene de Miguel llegue al gobierno de la Junta va a hacer lo mismo que hemos hecho en otros territorios donde hemos gobernado, como en Aragón, donde los bomberos forestales trabajan durante todo el año en buenas condiciones laborales". El modelo que proponemos es un modelo opuesto al del Partido Popular, que pone en riesgo la vida y el territorio", ha dicho.

Belarra ha enumerado algunas de las consecuencias de ese modelo, "como el de las residencias de la señora Ayuso, la gestión de la DANA del señor Mazón o el de los cribados del señor Moreno Bonilla". Además, ha asegurado que precisamente la empresa andaluza de los cribados "es la que opera también en Extremadura". "Ese modelo contrario a la vida hay que confrontar", ha insistido.