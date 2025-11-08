Juanma Moreno, el referente del cambio posible para María Guardiola en Extremadura

Este fin de semana Juanma Moreno será reelegido presidente del PP en Andalucía. Y María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura y candidata popular el próximo 21-D, le ha deseado suerte. "Las buenas personas hacen buena la política. Juanma Moreno es un líder de consenso, comprometido, y que ha hecho de la moderación una herramienta de progreso. Suerte en vuestro XVII Congreso. Sois ejemplo y modelo", ha escrito Guardiola en X con varias fotografías junto a Moreno.

El líder andaluz se ha convertido para Guardiola en el referente del cambio posible, un ideal que ya quedó patente en la campaña de las autonómicas de 2023 y que a tenor del contexto político paralelo que aún con varios años de diferencia están siguiendo ambas regiones, ahora se repite. Es cierto que Extremadura ya vivió su era Monago, pero al igual que Juanma Moreno, con el adelanto electoral María Guardiola aspira a consolidar el cambio de ciclo político y sobre todo, a conseguir la primera mayoría absoluta del PP en Extremadura.

El contexto político

Era diciembre del año 2018. El PSOE, que había gobernado de forma ininterrumpida en Andalucía durante 36 años, perdió el poder. Fue el partido más votado en las elecciones autonómicas, pero el PP y Ciudadanos alcanzaron un acuerdo de coalición con el respaldo parlamentario de Vox para investir a Juanma Moreno como presidente. Fue el primer Gobierno no socialista de la historia autonómica andaluza.

Tres años después, tras el bloqueo de los presupuestos debido a las tensiones internas con Ciudadanos y un momento económico muy favorable tras el fin de las restricciones por la pandemia de covid-19, Moreno decidió adelantar las elecciones. El presidente disolvió el Parlamento andaluz el 25 de abril de 2022 y convocó los comicios autonómicos para el 19 de junio de 2022, seis meses antes de lo previsto.

Juanma Moreno, en mayo de 2023 en Mérida para participar en un acto de la precampaña del PP extremeño. / Jorge Armestar

La mayoría absoluta

¿El resultado? El PP-A ganó con mayoría absoluta (58 escaños), lo que reforzó el liderazgo de Moreno y puso fin a la etapa de gobiernos de coalición. Ciudadanos desapareció del Parlamento y el adelanto electoral se interpretó como un movimiento estratégico acertado, ya que evitó que el desgaste del PP en el ciclo electoral posterior (las autonómicas y generales de mayo y julio de 2023) afectara al resultado en Andalucía.

Guardiola, hoy presidenta de la Junta de Extremadura y a las puertas de las urnas también por convocatoria anticipada, aspira a representar el mismo modelo de liderazgo que Juanma Moreno: moderado, de consenso y con una narrativa de cambio tranquilo frente a décadas de hegemonía socialista.

En la primavera de 2023, Moreno acudió a Mérida como invitado estrella en el primer acto electoral de la precampaña del PP extremeño, donde María Guardiola presentaba a sus candidatos municipales. "Yo también lo he vivido. A mí también me decían que era imposible derribar un muro de hormigón armado, 40 años de socialismo férreo y asfixiante. Pero con voluntad y pasión se puede", proclamó el presidente andaluz entre aplausos. "Claro que sí. Queremos emular el resultado andaluz", respondía Guardiola.