A la altura de Miajadas

Sale ileso tras tener un accidente con su camión en la A-5

El conductor se salió de la vía por el carril izquierdo y volcó

El camión volcó sobre el carril izquierdo.

El camión volcó sobre el carril izquierdo. / Guardia Civil

Irene Rangel

Badajoz

En la A-5, a la altura de Miajadas, un camión ha tenido un siniestro vial al salirse de la carretera.

Ls hechos han tenido lugar esta tarde. En el citado lugar, un camión se ha salido de la vía para, a continuación, volcar.

Al lugar de los hechos se han desplazado varias patrullas de la Guardia Civil de Cáceres para controlar la zona y garantizar la seguridad del resto de conductores.

El conductor, ileso

El conductor del vehículo articulado ha resultado ileso, según informan desde Guardia Civil.

En estos momentos está cortado el carril izquierdo de la vía.

La retirada del camión no se llevará a cabo hasta mañana domingo.

