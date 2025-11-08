TotalEnergies promueve una megaplanta solar en Fuente de Cantos

La compañía TotalEnergies promueve la construcción de una megaplanta fotovoltaica entre los términos municipales de Fuente de Cantos, localidad pacense que es la que alberga la mayor parte del proyecto, y Monesterio. El vallado perimetral de la instalación abarca 713,57 hectáreas de superficie, de las que 209,15 están ocupadas por paneles.

La potencia pico prevista para esta planta solar es de 443,1 MWp, una capacidad que en estos momentos solo superan otras dos instalaciones fotovoltaicas en Extremadura: la Francisco Pizarro (en la provincia de Cáceres, con 590 MWp); y la Núñez de Balboa (en la de Badajoz, con 500 MWp), ambas gestionadas por Iberdrola. La tercera con mayor potencia instalada es Talayuela Solar, propiedad de multinacional noruega de capital estatal Statkraft, que cuenta con 300 MWp.

El espacio en el que se contempla construir la fotovoltaica está ubicado al sur del término municipal de Fuente de Cantos, lindando con el de Monesterio (que en una pequeña parte la instalación llega a atravesar) y al este con el de Montemolín. En el documento inicial se plantean otras dos alternativas, si bien se considera que este emplazamiento es el de menor impacto ambiental. El vallado «se ubica casi por completo sobre zonas categorizadas como combinaciones de cultivos y vegetación, cultivos herbáceos y pastizales», se esgrime en el informe sobre el proyecto presentado ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el que ha comenzado la tramitación de evaluación ambiental.

En el proyecto presentado se asegura que no queda afectada por él ninguna zona dentro de la Red Natura 2000

La localización comprende la zona conocida como Azorrillas, en la parte noreste de donde se asienta, y Mejías, en el área suroeste. Arranca a algo más de cuatro kilómetros del casco urbano de Fuente de Cantos. La carretera N-630 linda con todo el trazado este de la alternativa propuesta, mientras que la autovía A-66 o Ruta de la Plata discurre a 160 metros de la implantación. «Por otro lado, el Camino de Santiago ‘Camino Mozárabe - Vía de la Plata’, concretamente en la etapa Monesterio-Fuente de Cantos, discurre entre las islas en las que se conforma el diseño de la alternativa», se menciona en el informe.

Setecientos mil paneles

El promotor de la instalación fotovoltaica es TotalEnergies Renowables Ibérica, filial de la multinacional francesa TotalEnergies. Contempla la instalación de 714.740 paneles y tiene como punto de acceso la subestación eléctrica de Fuente de Cantos de 400 kilovoltios (kV). La evacuación de la energía producida por la planta se hará hasta allí mediante una línea eléctrica aérea de 30 kV de tensión con una longitud total de unos 6,83 kilómetros. Estimando una anchura de afección de unos cinco metros, se cifran en unas 3,4 hectáreas la superficie afectadas. Su trayectoria tiene inicio en una subestación eléctrica transformadora (SET) de nueva construcción para la propia central.

30 años de vida útil

La vida útil del proyecto se estima en treinta años. «No obstante, al término de este período se evaluará mantener en operación la planta, pudiendo ser su vida útil de cinco a diez años más. Desde el punto de vista de la eficiencia de la planta fotovoltaica, hay que tener presente que se produce un aumento de las pérdidas de año en año, estimándose que al final de su vida útil el rendimiento de la planta se puede haber reducido en un 20%-25 %», se indica.

Imagen de archivo de dos operarios instalando paneles solares en una central. / El Periódico

Sobre la afección ambiental, el documento de inicio presentado por la promotora esgrime que el ámbito de implantación de la solar fotovoltaica y sus infraestructuras de evacuación no se proyecta sobre teselas de la Red Natura 2000, la red ecológica europea de espacios de conservación de la biodiversidad. El área más próxima de este tipo, se especifica, se localiza a más de 4,4 kilómetros al norte, y se trata de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) urbana Colonias de Cernícalo Primilla de Fuente de Cantos, que se ubica en esta población.

Tampoco se proyecta, añade el informe, sobre terrenos catalogados como Espacios Naturales Protegidos (ENP), tanto a nivel nacional como autonómico. En este caso, el área más próxima se localiza a más de 11,7 kilómetros al suroeste, y se trata del Parque Periurbano de Conservación y Ocio ‘La Pisá del Caballo’. «Las distancias a dicho espacio natural protegido respecto al proyecto se consideran oportunas, ya que guardan una distancia prudencial a las teselas mencionadas», se remarca.

Sí que se apunta, en cambio, que «teniendo en cuenta la cartografía del Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra (ciconia nigra) en Extremadura, se observa como las instalaciones de la planta solar fotovoltaica colindan por la parte sur con una zona incluida en el plan de recuperación de la especie». Motivo este por el que, se adelanta, «se tendrá en especial consideración durante los trabajos de campo relacionados con la avifauna, la detección de esta especie en el área de estudio, con el fin de aplicar medidas preventivas, correctoras o compensatorias enfocadas a la recuperación de la especie cigüeña negra».