Transportes avanza para licitar el nuevo mapa de autobús: tres corredores por Extremadura

El Ministerio de Transportes ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el anuncio de las futuras licitaciones para 31 de los corredores que conformarán el nuevo mapa concesional de servicios de autobuses en España, tres de ellos por Extremadura. Se trata de las rutas Madrid-Toledo-Badajoz, Badajoz-Sevilla-Córdoba y Madrid-Ávila-Cáceres.

Según han informado a Efe fuentes ministeriales, este es un "paso definitivo" hacia la configuración final de la nueva red estatal de transporte por carretera, que llega después de años de negociaciones y enfrentamientos con los gobiernos autonómicos. El ministerio ofreció una financiación extraordinaria de 40 millones de euros a las autonomías para que fueran ellas las que realizaran estas rutas, pero "todas a excepción de Cataluña, País Vasco y Asturias rechazaron la oferta".

Todas las paradas

Con este nuevo contrato, el Gobierno asume esos servicios: según Transportes, el nuevo mapa mantendrá todas las paradas de las líneas de autobuses que se han venido realizando durante las últimas décadas, "incluyendo aquellas que son competencia de las comunidades pese al rechazo de las autonomías".

Así, a los 22 corredores contemplados inicialmente por Transportes, se suman 12 más para poder prestar servicio en todas las paradas actuales. El mapa concesional definitivo se articulaen base a los siguientes corredores:

Bilbao - Castro-Urdiales

Madrid - Valencia

Madrid - Barcelona

Madrid - Toledo - Badajoz

Pontevedra - Salamanca - San Sebastián - Barcelona

Santiago de Compostela - Santander - Bilbao - Barcelona

Madrid - Toledo - Ciudad Real

Madrid - Toledo

Santander - Zaragoza - Murcia

Madrid - Sevilla - Huelva

Madrid - Granada - Almería

Barcelona - Lleida - Huesca

Teruel - Castellón - Barcelona

Madrid - Ciudad Real - Jaén

Logroño - Soria - Madrid

Valencia - Alicante - Murcia

Sevilla - Málaga - Barcelona

Asturias - León - Madrid

Murcia - Granada - Sevilla

Madrid - Albacete - Alicante

La coruña - Salamanca - Sevilla

San Sebastián - Pontevedra

Burgos - Soria - Zaragoza

Madrid - Burgos - San Sebastián

Badajoz - Sevilla - Córdoba

Madrid - Guadalajara

Madrid - Ávila - Cáceres

Murcia - Almería

Madrid - Ciudad Real

Madrid - Málaga - Cádiz

Madrid - Segovia

Huelva - Barcelona

Madrid - Salamanca - Pontevedra

Madrid - Pamplona

De 75 a 34 contratos

Los términos de la prestación de servicios de todos estos corredores se desarrollarán en sus respectivos contratos. El nuevo mapa concesional simplifica la red, pasando de 75 contratos a 34. Tres de estas licitaciones (Castro Urdiales – Bilbao, Madrid – Valencia y Madrid – Zaragoza – Barcelona) ya fueron anunciadas en el DOUE en 2022 al estar incluidas en el diseño inicial del mapa que hizo Transportes, por lo que esta nueva publicación solo incluye 31 corredores.

La publicación de los anuncios de las futuras licitaciones en el Diario Oficial de la Unión Europea responde a una obligación reglamentaria para facilitar la concurrencia a todos los operadores europeos.

Choque con la Junta de Extremadura

El nuevo mapa concesional de líneas de autobús ha sido un tema de enfrentamiento recurrente entre la Junta de Extremadura y el Gobierno en esta legislatura. La última referencia la ofreció el director general de Transportes, Cristóbal Maza, en la Comisión de Infraestructuras de la Asamblea, donde el pasado mes de septiembre reiteró que el Ejecutivo autonómico está trabajando ya para actualizar su propio mapa concesional.

Maza insistió en que el Ministerio planteaba inicialmente suprimir 126 paradas de autobús en la región, una propuesta "inaceptable" que a juicio del director general "pretendía encasquetar a las comunidades autónomas el rescate de los ciudadanos de todos los municipios que pretendían dejar aislados".