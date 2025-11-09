Nuevo servicio en la sanidad pública extremeña
Los podólogos pondrán en marcha la Unidad de Pie Diabético en el SES
Es un proyecto piloto que se implantará en dos centros de salud de Cáceres y Badajoz tras la creación de su categoría, que también deberá dotarse de plazas. "Podemos salvar muchas amputaciones", defienden
El anuncio, en la última Mesa Sectorial de Sanidad, de la creación de la categoría de Podólogo en el Servicio Extremeño de Salud (SES) supone el primer paso para cumplir una reivindicación histórica del Colegio Oficial de Podólogos de Extremadura (Copoex). «Éramos la única profesión sanitaria que no estaba incluida dentro del sistema de salud», destaca el presidente del colegio, Eduardo Aranda, que asegura que llevan con esta petición desde que Cantabria empezó a implantar la categoría en su territorio en el año 2007.
La ausencia de estos profesionales en la sanidad pública regional supone que los extremeños que tienen una afección en el pie debían acudir hasta ahora a las consultas privadas, sobre todo las personas diabéticas, que son las más necesitadas de la atención de un profesional de podología.
Por eso ahora, tras este paso «histórico», el colegio profesional va a confeccionar un proyecto piloto para poner en marcha la Unidad de Pie Diabético por primera vez en el SES. Será primero en la Atención Primaria, con una unidad en Cáceres y otra en Badajoz, pero la idea es también crear una unidad hospitalaria más adelante para trabajar conjuntamente con la especialidad de Cirugía Vascular dentro de una unidad multidisciplinar, como existe en otras comunidades.
"Podemos salvar muchas amputaciones"
«Contar con podólogos en el SES y concretamente dentro de una Unidad de Pie Diabético supondría un beneficio importante para toda la comunidad diabética. El 40% de las lesiones en el pie diabético se pueden evitar si se diagnostican y tratan de una manera precoz. Hay estudios que demuestran que con un diagnóstico precoz se evitarían muchas amputaciones y se podrían salvar vidas», según Aranda, quien afirma que hasta un 34% de los diabéticos pueden desarrollar úlceras de pie diabético. «Podemos salvar muchas amputaciones», insiste. El colegio quiere presentar a la Consejería de Salud la memoria para crear este proyecto piloto antes del final de año, aunque todavía no hay una fecha prevista para su creación.
Pero más allá de esta patología concreta, en colaboración con el SES se desarrollará una cartera de servicios de Podología, que hasta ahora no existía, señala Aranda, quien insiste en que aún queda mucho trabajo por hacer, pero el paso más esencial está dado: «por lo menos ya existimos como categoría y ahora iremos por fases». Extremadura se suma así a comunidades como Cantabria, Islas Baleares, Comunidad de Madrid, Andalucía o Comunidad Valenciana, que ya tienen creada la categoría profesional y a podólogos en sus centros públicos.
La ideal inicial es que tras el proyecto piloto en la Atención Primaria, se sacarán unas conclusiones y se podrán definir mejor las plazas de profesionales necesarias que se deberán crear. Actualmente existe unos 340 podólogos colegiados en Extremadura y una mayoría de ellos están formados en la Universidad de Extremadura.
