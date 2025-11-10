Una campaña anima a presentar recursos contra la caza con perros en Monfragüe

La organización Ecologistas Extremadura ha lanzado una campaña en la que anima a presentar recursos de reposición contra la resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible que modifica el Plan de acción selectiva para la gestión de las poblaciones de ungulados silvestres (ciervos o jabalís) en el Parque Nacional de Monfragüe. Esta modificación incluye la posibilidad de emplear las batidas con armas de fuego y perros de rehala como método de control. Esta organización está ultimando su propio recurso, que presentará antes del próximo sábado, cuando acaba el plazo para recurrir esta resolución.

"Vulnera" la legislación

En la plantilla de recurso que ha colgado Ecologistas Extremadura en su web para facilitar el trámite, se arguye que “dicha resolución vulnera la legislación estatal de Parques Nacionales (Ley 30/2014) que prohíbe expresamente la caza deportiva o comercial en estos espacios, así como el derecho constitucional al medio ambiente”. En este punto, se esgrime que el acto administrativo aprobado por la consejería “supone una introducción encubierta de la caza deportiva dentro del Parque bajo la excusa de ‘control poblacional’”. Igualmente, se aduce que ni se han aportado estudios científicos que demuestren el problema existente ni que la solución propuesta para él “sea la adecuada”.

Riesgo para especies protegidas

Otros dos puntos que se aluden son que la posible suelta de perros de rehala y el uso de armas de fuego supone un riesgo para otras especies protegidas, entre las que se cita el lince ibérico; y que se ignora el uso de alternativas no letales, como las cajas trampa, cercones o el control natural por depredadores.

Además de la revocación de la resolución se solicita que “no se autorice la participación de cazadores deportivos o comerciales” de forma que las acciones de control sean realizadas exclusivamente por personal público. También que se garantice que no se soltarán perros de rehala dentro del parque nacional, se dé prioridad a métodos no letales, y se impulse la recuperación del lobo ibérico en Monfragüe como medida natural de control poblacional de estos ungulados.